Евтим Милошев уволни директора на НДК - Андрияна Петкова-Татарова

Министърът на културата Евтим Милошев съобщи, че освобождава от поста директор на Националния дворец на културата (НДК) Андрияна Петкова-Татарова. Това стана по време на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Милошев прочете протокол от 24.06.2026 г., в който пише, че Андрияна Петкова-Татарова е освободена като член на Съвета на директорите на дружеството и се прекратява действието на договора с нея за управлението на НДК. Милошев каза, че не освобождава от отговорност Татарова за дейността ѝ като член на съвета на директорите.

Министърът на културата посочи една единствена причина за решението му - нарушено чувство за справедливост.

Изумително висока заплата

Припомняме, че в началото на юни министър Милошев свика спешна пресконференция, на която съобщи, че след изискан от него доклад за състоянието на НДК, представен му от директора Андрияна Татарова, е станало ясно, че дружеството е с огромна счетоводна загуба от близо 50 милиона евро, натрупана през годините, а заплатите на членовете на управителния съвет, включително и на директора, са растяли.

Източник: Actualno.com

Евтим Милошев тогава обяви какви заплати се взимат от управителния съвет на НДК, който се състои от петима души, включващи и директора. От 2023 г. до 2026 г. възнагражденията им почти са се утроили. Важно е да се каже, че управителният съвет сам определя възнагражденията си, което, по думите на Милошев, противоречи на устава.

През 2023 г. - близо 104 000 евро

През 2024 г. - близо 158 000 евро

През 2025 г. - близо 305 000 евро

Всеки член на управителния съвет е получавал и ваучери за храна по 102 евро месечно. През 2025 г. директорът на НДК Андрияна Татарова е получавала 13 680 евро месечна заплата.

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След тези данни в публичното пространство излезе информация, изнесена от бившия председател на Съвета на директорите на НДК Борислав Велков, за съмнителна обществена поръчка за нова информационна система за милиони, докато седалките в зала 1 на НДК са проядени от дървеници.

Източник: Национален дворец на културата/Facebook

На 24 юни пък ВАС окончателно потвърди решение за конфликт на интереси срещу изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андрияна Татарова заради договор, подписан с дружество, представлявано от нейния син. Часове след това от НДК бе разпространена позиция на директора, в която се казва, че тя настоява за ново разглеждане на делото, поради невъзможност да се защити.

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По-рано днес пък представители на някои от най-големите платформи за продажба на билети за събития в България поискаха спешна среща с министъра на културата заради представената им именно от директора на НДК нова система за продажба на билети и контрол на достъпа в НДК, която е породила сериозни опасения за бъдещото развитие на конкурентната среда на пазара за продажба на билети. В позицията се пита и каква е ролята на НДК в това, при положение че е държавна културна институция, и какви биха били възможните последствия за организаторите на събития у нас и за крайните потребители.