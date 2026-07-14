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Кой има имен ден днес, 14 юли 2026 г. Честито!

14 юли 2026, 5:55 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 14 юли 2026 г. Честито!

На 14 юли 2026 г. имен ден празнуват всички, които се казват Орлин, Орлина, Никодим. На този ден църквата почита Св. Акила. Свети Акила проповядвал Христа в Азия, Ахея и Ираклия и помогнал за спасението на много човешки души, като обръщал езичниците и ги кръщавал. Свети апостол Акила е един от седемдесетте, бил ученик на свети апостол Павел, който го направил епископ.

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Пожелания

Този ден е твой! Само за теб! Нека бъде празник на любовта, приятелството, светлината и сбъднатите мечти! Празнувай до зори и нека споменът за това вълшебство те топли през всичките ти дни! 

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Бъди здрав, щастлив, усмихнат, устремен и признат от хората, на които държиш! Нека в този ден всяко пожелание към теб се изпълни с цялата си сила на добрината и любовта!

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Имени дни 2026 г.

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана! 

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет! 

Имени дни през юли 2026 г.

Снимки: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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