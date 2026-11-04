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Заради неприсъствие на ректора: Ограничават отговорностите на НАТФИЗ във FilmEU

04 ноември 2026, 9:52 часа 815 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради неприсъствие на ректора: Ограничават отговорностите на НАТФИЗ във FilmEU

Отговорностите и активностите на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" (НАТФИЗ) във FilmEU са ограничени заради продължителната липса на ангажираност на най-високо ръководно ниво, която поражда въпроси относно надеждността и устойчивостта на партньорството с Академията. Това става ясно от позиция на зам.-ректора на НАТФИЗ проф. д-р Елена Тренчева и д-р Диана Андреева-Попйорданова, член на Консултативния съвет (Advisory Board) на Европейския университетски алианс FilmEU.

Снимка: БГНЕС

В позицията се казва, че по време на Industry Summit на FilmEU, който се е провел от 28 до 30 октомври в Дъблин, Ирландия, е станало ясно, че НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" остава пълноправен партньор във FilmEU, но с ограничен обхват на дейностите и без възможност самостоятелно да ръководи работни пакети. Академията ще запази съ-ръководна роля само в един от тях.

Това означава, че има отстъпление от досегашната позиция на Академията и съществено стесняване на нейното участие в Алианса. "Решението поставя въпроси както за бъдещите възможности пред преподавателите и студентите, така и за международното позициониране на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и на българското висше образование", се казва още в позицията, разпространена до медиите.

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Важно уточнение в нея е, че въпросното ограничение не е резултат от негативна оценка на работата на екипа на НАТФИЗ във FilmEU и ректорите и президентите на партньорските институции са изразили съжаление, че се налага подобно решение именно предвид активната работа на екипа на Академията, изпълнението на проектните дейности и приноса му към развитието на Алианса.

Ректорът не е присъствал на нито едно заседание

Фотограф: Венета Паунова

В позицията се казва, че ректорът на НАТФИЗ - проф. Мирослав Дачев, не е присъствал на нито едно от заседанията на Leadership Council, въпреки многократните опити за директен диалог и отправените към него покани. "В Европейския университетски алианс подобен риск не засяга само една институция. Партньорите носят обща отговорност за устойчивостта и репутацията на FilmEU, а надеждността на всяка от участващите институции рефлектира върху Алианса като цяло", гласи позицията. "Това включва и начина, по който FilmEU може да защити пред европейските институции избора на своите партньори и способността им да изпълняват поетите дългосрочни ангажименти. В този смисъл ограничаването на ролята на НАТФИЗ следва да се разглежда като превантивна мярка за защита на Алианса, а не като оценка на качеството на работата на българския екип", пише още в текста.

Проф. Тренчева и д-р Андреева-Попйорданова посочват, че предстои следващият етап от развитието на FilmEU - проектно предложение, насочено към внедряване на разработените в рамките на Алианса модели, механизми и резултати в партньорските институции с цел дълбока институционална трансформация. В процеса се предполага институционалните ръководства да има активно участие, а не да участват единствено проектните екипи.

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В позицията се казва, че ограничаването на роляата на Академията не е само вътрешноинституционален проблем, а въпрос от национално значение, тъй като участието на НАТФИЗ във FilmEU е едно от най-значимите постижения на България в изграждането на устойчива връзка между културата и висшето образование на европейско ниво. "Това постижение днес е компрометирано от действия и решения на институционално ниво, за които липсва убедително публично обяснение. Вместо надграждане на международното партньорство се стига до ограничаване на възможностите за активно участие в управлението и изпълнението на общите дейности в Алианса", пише в публичната позиция.

В нея се казва още, че държавата, в лицето на Министерството на образованието и науката, не е успяла да предотврати риск, за който се е знаело отдавна, но който е бил многократно подценяван. На заседанието на Leadership Council на 29 октомври в Дъблин е присъствал представител на МОН, но това не е довело до промяна на решението.

"Залогът е Академията да възстанови нивото на институционална ангажираност, необходимо за пълноценно участие в общите процеси и за максимален достъп на преподавателите и студентите до възможностите, които инициативата на европейските университетски алианси създава", се казва на финала на позицията.

Протести и искане за оставка на проф. Дачев

Припомняме, че месеци наред студенти и преподаватели от НАТФИЗ протестират срещу ректора на Академията и искат неговата оставка, както и тази на министъра на образованието Георги Вълчев. Една от причините е именно незаинтересоваността на проф. Мирослав Дачев към участието на Академията във FilmEU. Другите проблеми, които протестиращите посочват, са липсва на диалог между студентите и ръководството, данни за натиск и заплахи и т.н.

Протестите бяха подкрепени от културни дейци и от филмовата общност, Българската национална филмотека, Национален филмов център и др.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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