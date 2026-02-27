Голям студ в този град в последния ден на месеца. Времето утре - 28 февруари 2026 г.

В последния ден от месеца, 28 февруари 2026 г., в сутрешните часове на отделни места в котловините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, за София - около минус 3°. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България - до 15°, за София - около 11°, прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°. Най-ниската сутрешна температура ще бъде в Смолян, където се очаква минус 6 градуса.

Над Черноморието

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

