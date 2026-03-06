Готови са електронните заявления за българи, които ще гласуват в чужбина

Избирателите, които желаят да гласуват в секция извън България на парламентарните избори на 19 април, трябва да попълнят електронно заявление. Срокът за това е до 24 март, съобщават от Централната избирателна комисия (ЦИК). Заявлението ще намерите на страницата на ЦИК в интернет ТУК.

Припомняме, че на 25 февруари Народното събрание, с гласовете на ГЕРБ-СДС, БСП (8 гласували против ветото), ИТН и “Възраждане“, преодоляха ветото на президента, наложено на последните промени в Изборния кодекс.

Те предвиждат намаляване до 20 на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз. Това, коментираха от опозицията и експерти, ще затрудни сериозно сънародниците ни, които ще гласуват в САЩ, Турция и Великобритания.

Алиансът за права и свободи (АПС) на Ахмед Доган, както и омбудсманът, възнамеряват да сезират Конституционния съд за промените.

