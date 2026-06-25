Кабинетът "Радев":

Такситата искат да карат в бус лентата

25 юни 2026, 14:23 часа 605 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Такситата искат да карат в бус лентата

Такситата в България искат да им бъде разешено да карат в бус лентата. Съюз „Такси“, Европейската конфедерация на таксиметровите камари, асоциации и съюзи (ЕКТКАС) и Европейският център за развитие на таксиметровите политики (ЕЦРТП) са внесли искане до Комисията по транспорт и съобщения на 52-рото Народно събрание с копие до Министерството на транспорта и съобщенията за промени в Закона за движението по пътищата. Това съобщиха от организациите, които настояват леките таксиметрови автомобили с валидно разрешение за таксиметров превоз на пътници да бъдат допускани за движение в пътните ленти, сигнализирани за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, освен в случаите, когато с конкретна пътна сигнализация е въведено ограничение по съображения за безопасност или организация на движението. Още: Искат да карат в бус лентата: Таксиметровите шофьори в Атина стачкуват утре

Обществен, не частен превоз

В документа се посочва, че таксиметровият превоз представлява обществен превоз на пътници и следва да не се третира като частен автомобилен трафик в градска среда. Подчертава се, че дейността е уредена със специален разрешителен режим, като общините издават разрешения за конкретни автомобили.

От организациите предлагат конкретни изменения в Закона за движението по пътищата, включително допълване на текстовете, с които се допуска движението на лицензирани таксиметрови автомобили в т.нар. bus ленти, както и промени в санкционните разпоредби, така че контролът да се осъществява на база регистрационен номер и проверка в електронен регистър на валидните таксиметрови автомобили. Още: Защо не можем да караме в бус лентите, въпреки че градски транспорт в София няма (ВИДЕО)

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Снимка БГНЕС

В искането се посочва още, че подзаконовата уредба за пътните знаци и маркировка следва да бъде променена, така че общините да могат да обозначават съответните ленти като BUS/TAXI, достъпни за обществен превоз и лицензирани таксиметрови автомобили.

По-бързо обслужване на клиентите

Според вносителите таксиметровият превоз е регулирана услуга с ограничен брой автомобили по разрешителен режим, която не създава съществено допълнително натоварване върху трафика, сравнимо с личните автомобили. Още: Бус лента и велоалея: Какво предвижда проектът на бул. „Патриарх Евтимий"

В документа се аргументира, че допускането на таксиметровите автомобили в бус лентите би намалило времето за обслужване на клиенти, празния пробег и разходите за престой, като същевременно би повишило предвидимостта на услугата.

Посочва се още, че предложението е в съответствие с утвърдени европейски практики за достъп на лицензирани таксиметрови автомобили до бус ленти при наличие на електронен контрол и възможност за локални ограничения.

Според вносителите мярката би подобрила достъпа на гражданите до по-бърз градски транспорт, включително за възрастни хора, хора с увреждания, родители с деца и туристи. Още: Има ръст на нарушителите, шофиращи в бус лентите в София

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Таксита Закон за движение по пътищата промени бус лента
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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