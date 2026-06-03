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Гръцките плажове изумиха българите: Сянка, кафе, вода и поничка за 5 евро

03 юни 2026, 10:14 часа 919 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Гръцките плажове изумиха българите: Сянка, кафе, вода и поничка за 5 евро

Лятото наближава и българите отсега си правят сметка къде, въпреки повсеместната инфлация, ще им е по-евтино да почиват - на родното Черноморие или в Гърция.

Сериозно перо в разходите за почивката е сянката на плажа. В социалните мрежи вече започнаха дискусиите къде колко ще струват чадърите и шезлонгите по българските и гръцките плажове.

У нас 20 евро, в Гърция - 5 евро

Снимка от плажа в Неи Пори, Пирея, разбуни духовете в съревнованието между родното и гръцкото море.

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На снимката, направена от сръбски турист на 1 юни, се вижда изключително атрактивна промоция - чадър, шезлонг, кафе, вода и поничка - всичко това на цена от 5 евро.

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Българските туристи останаха изумени от цената на сянката и веднага направиха сравнение с таксите у нас. Една от най-споделяните снимки беше на ценоразписа от централния плаж в Свети Влас, където се вижда, че комплектът чадър и 2 шезлонга ще струва на плажуващите цели 20 евро.

 

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Гърция чадър шезлонги плаж шезлонг сянка
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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