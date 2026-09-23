Протест: Клетки с хора две седмици пред парламента (ВИДЕО)

Протестна акция, при която доброволци ще се редуват денонощно в клетка пред Народното събрание, започна днес организацията “Невидими животни“. Акцията “Седмици в клетка“ ще продължи до 6 октомври и има за цел да напомни на депутатите за поетите преди изборите ангажименти за прекратяване на отглеждането на новородени телета в единични изолационни клетки. В продължение на две седмици близо 200 доброволци ще се редуват на 12-часови смени, така че във всеки момент пред парламента да има човек в клетката. “Тук сме на този протест, защото в България все още е позволено едно теле от самото си раждане да бъде откъснато от майката, довлачено и затворено в тясна единична изолационна клетка, в която на практика то не мърда месеци наред“, заяви съоснователят и председател на “Невидими животни“ Стефан Димитров, цитиран от БГНЕС. Още: Без клетки: Ще се трогне ли властта от страданието на животните? (СНИМКИ)

Жестокост, която няма място в 21 век

По думите му това е “жестокост, която няма място в 21 век“. Димитров посочи, че през юни в Народното събрание е внесена петиция с над 150 000 подписа с искане практиката да бъде прекратена. “Преди изборите една пета от Народното събрание, на практика близо 50 народни представители, обещаха, че те ще подкрепят тази кауза, когато станат народни представители. Сега сме тук, за да напомним за тяхното обещание“, каза Димитров.

Снимка БГНЕС

Той посочи, че половината от депутатите, дали такова обещание, са от управляващото мнозинство, но към момента няма внесен законопроект. Още: Битката срещу клетките за телета продължава: Подкрепя ли я мнозинството в парламента?

“Затова ние сме тук на този протест, за да напомним за тяхното обещание и в рамките на следващите поне две седмици 200 доброволци ще се редуват на 12-часови смени, непрекъснато и в студ, и в мрак, тук, пред Народното събрание, за да напомнят на народните представители, че те дължат отговор на този морален въпрос“, заяви председателят на организацията. От “Невидими животни“ припомнят, че според национално представително проучване на “Маркет Линкс“, проведено през месец март, 82% от анкетираните подкрепят прекратяването на практиката. Още: Хора влизат в клетки пред депутатите: Скъпо ли е щастието на телетата?