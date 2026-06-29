Удар по Ливърпул: ПСЖ открадна "новия Салах", праща свой на "Анфийлд"

След като РБ Лайпциг отказа първата оферта на Ливърпул за Ян Диоманде, сега мърсисайдци тотално отпаднаха от сметките за младото крило. ПСЖ не просто има интерес към него и може да покрие исканата от "биковете" трансферна сума, а и вече са започнати преговори между двата отбора. Самият Диоманде е решил, че иска да продължи кариерата си при парижани. Но това отваря друга врата за Ливръпул. Крилото на ПСЖ Брадли Баркола може да потърси изхода на "Парк де Пренс" и да се озове на "Анфийлд".

ПСЖ открадна Ян Диоманде от Ливърпул

Ливърпул усилено търси заместник на легендата си Мохамед Салах, който вече изигра последния си сезон за клуба. Ян Диоманде от РБ Лайпциг беше основната цел на мърсисайдци, но тяхната оферта от 100 милиона евро беше отказана. ПСЖ явно дава нужните пари, а и самият Диоманде иска да продължи кариерта си в Париж. На пръв поглед Ливърпул остава с празни ръце, но това не е точно така.

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Брадли Баркола може да се озове на "Анфийлд"

С пристигането на Диоманде в ПСЖ Брадли Баркола ще остане на още по-заден план в съзнанието на Луус Енрике. Французинът не иска да е ротационен футболист и най-вероятно ще потърси изхода от ПСЖ. Баркола е високо в листа с трансферни желания на Ливърпул, така че е напълно възможно да се озове на "Анфийлд". Трансферната сума, която Ливърпул ще трябва да плати за Барскола със сигурност ще е по-ниска от тази за Диоманде. Според специализирания сайт "transfermarkt", французинът е оценен на 70 милиона евро, като може да бъде продаден и за по-малко.

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