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"Не лов на вещици, а дисекция": ПБ с подробности за одитите за пенсиите и АПИ

29 юни 2026, 12:29 часа 956 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не лов на вещици, а дисекция": ПБ с подробности за одитите за пенсиите и АПИ

"Целта на одита не е лов на вещици, а да видим къде са потенциалните проблеми и как да я направим по-добра. Това е една дисекция на пенсионната система", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов по повод одита на пенсионните разходи. От "Прогресивна България" всъщност са с внесли три проекта на решения за възлагане на одити на Сметната палата, като освен за пенсионните разходи -  те искат одит на консолидираната фискална програма и на финансовото управление на АПИ.

Стана ясно, че след като одитите приключат, ще изслушат одиторите, а след това и отговорните министри.

"Всяка сериозна реформа и устойчива икономическа политика изискват една стабилна, институционално проверена отправна точка. Ние поехме предизборен ангажимент да направим пълна фискална инвентаризация, за да знаем на какво стъпваме, за да изградим по-стабилна икономическа политика", каза още Проданов.

Каква е целта?

Целта на "Прогресивна България" е да покажат как са били управлявани публичните финанси за времето от май 2020 г. до настоящата година.

Според тях начина на управление на публичните финанси не е бил оптимален.

Няма да се замразяват пенсии

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Депутатът Росен Белчев коментира одита в пенсионната система идеята не е да се замразява нещо, а да се направи ревизия.

"Как плащанията към пенсиите, които не са с осигурителен характер водят до изкривяване на системата и нарушаване на правата на осигурените лица", добави Белчев. ОЩЕ: Управляващите искат одит на пенсионните разходи

Какво се е случвало в АПИ?

По отношение на одита на АПИ цели да се извършат одити на сертифицирани ремонти, които не са отразени в отчетността на агенцията. "Ние искаме и настояваме да разберем какъв е истинският размер на неотчетените задължения към държавата, към изпълнителите и изкривяват ли те реалното финансово състояние на агенцията", добави още Белчев.

Управляващите се позоваха на информация на финансовото министерство, според която в АПИ има над 1,5 млрд. сертификати за извършени дейности, които не са фактурирани и не са осчетоводени. ОЩЕ: Николай Нанков: Договорите, по които се работи за монтиране на мантинели, са сключвани в кабинета на Иван Шишков

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Сметна палата АПИ Константин Проданов разходи за пенсии Прогресивна България 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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