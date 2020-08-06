Инцидент със служебен автомобил на НСО
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Около 19.40 ч. на 6 август служебен автомобил Audi на НСО, придвижващ се по пътя между Черноморец и Созопол, е леко ударен след лошо преценена от водач на Mercedes маневра при излизане от локален паркинг, съобщиха от НСО.
Радев определи кой ще е новият началник на НСО
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Редактор:
Евгения Чаушева
Етикети: НСО автомобил инцидент