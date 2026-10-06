Изцяло ново трасе: Вече е ясно откъде ще минава АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Вече е ясно откъде ще минава магистрала "Струма" през Кресненското дефиле – АПИ внесе официално инвестиционно предложение за изцяло ново трасе в посока София - Кулата с дължина около 26 километра, което извежда транзитния трафик извън пролома.

Това коментира общинският съветник от Демократична България в Столичния общински съвет Симеон Ставрев

"Проектът предвижда мащабно инженерно изпълнение със 17 виадукта с обща дължина около 7.7 километра (като най-дългият достигна 1315 метра) и две нови тунелни тръби за Симитли (222 метра) и Тисата (1.4 километра), докато за останалите участъци ще се използват вече проектираните тръби за насрещното движение като „Ракитна“, „Стара Кресна“ и „Света Неделя“. За да се гарантира висока пропускателна способност и безопасност, новото направление е проектирано с основен габарит Г10.50 и проектна скорост 80 км/ч, като в участъците с надлъжен наклон над 3% е заложена трета лента за бавнодвижещи се автомобили. В района на Симитли между пътните възли „Симитли – Център“ и „Симитли – Изток“ се въвежда специална реорганизация с габарит Г20 с цел пълен транзитен обход на градската зона", уточни Ставрев.

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По думите му строителството ще засегне обща площ от около 25.5 хектара (предимно преходна дървесно-храстова растителност, естествени тревни площи и 5.48 хектара гори) и пресича две защитени зони от мрежата „Натура 2000“ – „Кресна–Илинденци“ и „Кресна“.

"Техническият план изисква още пресичане и защитни мерки на преносния газопровод за Гърция на три точки, неговото изместване край тунел „Ракитна“, предварителни археологически разкопки на обекта „Ощава–Кантара“ и стриктно съобразяване със санитарно-охранителните пояси на находището на минерална вода „Ощава – Хладката баня", добави той.

По думите на общинския съветник предстои задължителна процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като докладът трябва да бъде представен от АПИ до декември 2026 г., а екологичната процедура да приключи до юни 2027 г. преди стартирането на обществената поръчка за проектиране и строителство.

Съгласно актуализираната пътна карта физическото завършване на цялото съоръжение се очаква до декември 2031 г., след което съществуващият път Е-79 ще се използва като локално трасе.

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