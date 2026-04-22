Войната в Украйна:

Яснота за вота: Окончателните резултати ясни в четвъртък, имената на депутатите – в събота

22 април 2026, 11:27 часа 488 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви в събота (25 април) имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание. Това съобщи председателят на ЦИК Камелия Нейкова на онлайн заседание на комисията. В четвъртък (23 април) ще бъдат обяви и резултатите от гласуването.

Председателят на ЦИК обяви, че във вчерашния ден комисията е приключила с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии. "След приемането на книжата се извършва повторно въвеждане на данните от протоколите в изчислителния пункт на ЦИК, след което секционните избирателни комисии анализират несъответствията и разминавания във въведените данни и чак след това ЦИК може да обяви резултатите от гласуването", каза Нейкова.

Според Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви получените гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите не по-късно от четири дни след изборния ден - четвъртък, а имената на избраните народни представители – не по-късно от седем дни след изборния ден - неделя.

На 19 април страната ни проведе осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
ЦИК предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес