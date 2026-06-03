Журналист, трол, гражданин: Студенти изобличават фалшивите новини с ролева игра (ВИДЕО)

В една от големите аудитории на Софийския университет обичайният академичен ритъм за кратко отстъпи място на нещо различно. Над 50 първокурсници по българска филология се озоваха в разгорещен дебат. Те бяха разделени на журналисти, тролове и граждани и трябваше да разберат дали едно видео казва истината - или ги подвежда.

Така започна образователната игра "Открий лъжеца" - практически урок по медийна грамотност, в който студентите обсъждат дезинформацията. На пръв поглед задачата изглеждаше проста: трябваше да се провери дали казаното в едно видео е вярно. Но още в първите минути стана ясно, че предстои вълнуваща дискусия.

"Бяха ни раздадени карти с ролите, всеки имаше своя собствена и трябваше да установим, гледайки едно видео за еврото, кои са троловете и кой е шефът им", разказа Йоана Симеонова, първи курс "Българска филология".

Видеото, което студентите анализираха, напомня съвсем познато съдържание от социалните мрежи - човек говори от квартална градинка и твърди, че еврото се обезценява, както и че ако хората не изхарчат получените средства до края на месеца, обезателно ще ги загубят.

Играта "Открий лъжеца" е разработена от доц. д-р Ралица Ковачева - медиен експерт и преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя от години изследва механизмите на дезинформацията и начина, по който хората възприемат новини, твърдения и онлайн съдържание. А образователната симулация се реализира с подкрепата на Yettel като част от усилията на телекома да насърчава медийната и дигиталната грамотност сред младите хора.

Сред участниците беше първокурсникът Милен Плеснев, който влезе в ролята на журналист. Неговата задача беше една от най-отговорните - да помогне на останалите да стигнат до истината. В тази среда журналистът беше посредник между хаоса от твърдения и нуждата от проверена информация.

"Стратегията ми се коренеше в това да задавам въпроси и да бъда да говоря ясно и уверено от самото начало", сподели той.

Образователната игра се доближи изключително много до реалността. А в края на играта студентите успяха да разобличат троловете и да стигнат до извода, че разглежданото видео не съдържа достоверна информация. За активното си участие те получиха подаръци от Yettel, както и един важен урок: че истината се открива само когато не спираме да задаваме въпроси.

Как се разви състезанието? Вижте във видеото ни!

Снимки: Стоян Стоянов/Actualno.com