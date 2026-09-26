Войната в Иран::

Трафик: Тапа от тирове на два пункта по границите ни

26 септември 2026, 8:42 часа 384 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Трафик: Тапа от тирове на два пункта по границите ни

Трафикът е интензивен за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция “Капитан Андреево“ и ГКПП “Лесово“, съобщиха от “Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Още: Натоварен трафик на три гранични пункта

Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“. През граничните преходи “Илинден“, “Кулата“ и “Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония. Още: Къде има тапи и задръствания по границите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гранична полиция трафик Граници тирове
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес