Трафик: Тапа от тирове на два пункта по границите ни

Трафикът е интензивен за товарни автомобили на изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция “Капитан Андреево“ и ГКПП “Лесово“, съобщиха от “Гранична полиция“ за движението на българските граници тази сутрин. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Още: Натоварен трафик на три гранични пункта

Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи “Рудозем“, “Златоград“, “Маказа“ и “Ивайловград“. През граничните преходи “Илинден“, “Кулата“ и “Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и всички гранични пунктове със Сърбия и Република Северна Македония. Още: Къде има тапи и задръствания по границите