Важен срок за гласуването на българите в чужбина. Къде са подадени най-много заявления

До 29 септември е срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври, напомнят от външно министерство. Ради Найденов, постоянен секретар и председател на работна група "Избори" в Министерството на външните работи, призова българите зад граница да подадат предварително своите заявления по електронен път. "От опита ни досега между 10 и максимум 20% от хората, които желаят да подадат своя глас, се регистрират предварително. Още: Докога ще се приемат заявления за гласуване в чужбина: ЦИК обяви сроковете

При последните промени, направени в Изборния кодекс, се изисква хората, които не са регистрирани предварително в избирателните списъци, да попълват декларации за участие в изборите непосредствено пред членовете на секционните избирателни комисии. От опит знаем, че там, където има повече избиратели, се струпват доста хора. Когато те трябва да попълнят декларациите си, това предполага едно още по-голямо струпване, забавяне на процеса на гласуване. Подавайте заявления, за да бъдете регистрирани предварително в изборните списъци", каза Найденов.

До момента най-много заявления за гласуване в чужбина са подадени в Турция, Великобритания, Германия и Испания. Още: На първо четене: Първообразът на машинното гласуване е възстановен