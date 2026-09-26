Неподходящо за туризъм: Вятър, мъгли и облаци в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). През нощта е валяло, на много места в планините е облачно, ветровито и мъгливо. Температурите са между 5° и 10 градуса. Времето не е подходящо за разходки, посочиха от ПСС и допълниха, че не са регистрирани инциденти през изминалото денонощие. Още: Гръмотевични бури и дъжд в планините следобед

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините ще бъде облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Дъжд ще превалява главно в масивите от източната половина от страната, а в местата над 2000 метра надморска височина - и сняг. Още: Ясно и тихо време в планините, къде все още има сняг