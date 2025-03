Kaufland откри двете си иновативни бизнес академии в София

Kaufland даде официалното начало на двете си бизнес академии в София - Сезон 3 на Бизнес Академия Kaufland-УНСС и Сезон 1 на Kaufland Business Academy. Двете иновативни програми стартираха в Централни хали в присъствието на участниците, ръководството на ритейлъра и лекторите от екипа на компанията.

Тази година, освен че продължава със Сезон 3 на Бизнес Академия Kaufland-УНСС, ритейлърът за първи път предоставя възможност за участие в своята бизнес академия за студенти от всички висши учебни заведения в страната със Сезон 1 на Kaufland Business Academy. В пилотното издание на програмата се включват представители на Нов български университет, Софийски университет, Технически университет, Висше училище по застраховане и финанси и Висше училище по телекомуникации и пощи.

"Чрез нашите бизнес академии ние на практика осъществяваме мисията си да бъдем мост между образованието и бизнеса. Гордеем се, че можем да дадем на студентите не само теоретични знания, но и практически опит, който да им помага да правят уверени стъпки в професионалното си развитие. Вярваме, че с разширвянето на програмата с новите академии, увеличаваме и възможностите за младите хора в България." – каза Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България по повод откриването на двете академии.

"След два изключително успешни сезона на Бизнес Академия Kaufland-УНСС, много естествено дойде време и за трети, както и за нова академия – Kaufland Business Academy. Целта ни е да дадем възможност и на студенти от различни университети да се запознаят с динамиката на ритейл бизнеса и да направят своите първи стъпки в професионалното си развитие", сподели Анна Панчева, ръководител на направление "Човешки ресурси" в Kaufland България.

"Партньорството между образованието и бизнеса е ключово за успешната реализация на младите хора. Радваме се, че за трета поредна година нашите студенти ще имат възможността да се включат в този иновативен формат, където ще придобият ценни практически знания, ще се срещнат с реални бизнес казуси и ще изградят важни професионални контакти. За нас е от ключово значение да предлагаме модерно образование, което отговаря на нуждите на бизнеса и подготвя студентите за предизвикателствата на пазара на труда, а Kaufland е надежден партньор в тази мисия." – каза проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство.

"За нас е удоволствие да стартираме третото издание на Бизнес академията Kaufland-УНСС. Първите два сезона дадоха на студентите не само ценни знания, но и практически умения, които могат да приложат в бъдещата си кариера. Пожелавам успех както на новия сезон на инициативата в УНСС, така и на новата Kaufland Business Academy – нека бъдат вдъхновяващи, ползотворни и изпълнени с ценни възможности за всички участници!" – пожела зам.-ректорът - проф. д-р Цветана Стоянова.

Двете програми се провеждат паралелно и са с продължителност пет месеца. Те предоставят възможност на студенти от 3-и и 4-и курс и магистри да преминат през задълбочено специализирано обучение в областта на ритейла, последвано от стажантска програма в различни отдели на Kaufland. Всички участници ще черпят знания от водещи експерти в ритейла, ще проведат стаж в компанията и ще получат стипендия от 2500 лв. при покриване на заложените в академията критерии. За студентите са предвидени и допълнителни активности с награди – включително смартфон, които те мога да спечелят в зависимост от представянето си.

За Бизнес Академия Kaufland-УНСС

Бизнес академия Kaufland - УНСС е проект, насочен към студентите на Университета за национално и световно стопанство, който за трета поредна година предлага практически знания за бизнеса. Академията предоставя ценни умения, базирани на световни тенденции, с фокус върху приложението им на местния пазар. В рамките на програмата участниците изучават актуалната бизнес среда, изграждане и позициониране на успешни брандове, екипна работа и водене на преговори. Академията дава възможност за стаж в Централния офис на Kaufland България.

Повече информация за Бизнес Академия Kaufland-УНСС можете да намерите тук: https://kariera.kaufland.bg/start-v-karierata/biznes-akademia-kaufland-unss

За Kaufland Business Academy

Kaufland Business Academy е инициатива, която предоставя практически знания и опит в бизнеса и е насочена към студенти от всички университети в страната. Академията ще се проведе в периода от март до април и включва модули за актуалната бизнес среда, изграждане на успешни брандове, екипна работа и водене на преговори. Пилотното издание на иновативната програма ще продължи в рамките на 5 месеца и ще завърши с решаване на реални бизнес казуси. Участниците получават възможност за стаж в Централния офис на Kaufland България, включително два дни практическо обучение във филиалите. Академията предлага и допълнителни обучения за разширяване на уменията.

Повече информация за Kaufland Business Academy можете да намерите тук: https://kariera.kaufland.bg/start-v-karierata/kaufland-business-academy

За Kaufland България

Kaufland България е лидер в сектора на модерната търговия у нас с годишен оборот от над 2 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с екип от над 7 500 служители. Седем поредни години компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute. От началото на 2023 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано и от близо 80 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За трети пореден път през 2024 г. компанията заслужи и престижното първо място като "Най-добър работодател" според класацията на Career Show Index 2024, както и Любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks.