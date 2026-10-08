Kaufland разкрива нови 90 работни места в София

През октомври веригата ще отвори своя 21-ви хипермаркет в столицата

Kaufland ще разкрие нови 90 работни места в София с откриването на нов хипермаркет в кв. „Овча купел“. Филиалът ще отвори врати в края на октомври на ул. „Любляна“ №46 и ще бъде 21-вият магазин на веригата в столицата.

Тази година Kaufland отбелязва 20 години присъствие в София. За този период компанията е инвестирала над 300 млн. евро и е изплатила над 180 млн. евро за заплати и социални придобивки на своите служители в столицата.

С откриването на новия филиал Kaufland продължава да разширява както присъствието си в София, така и екипа си в града. Общо в страната компанията осигурява работа на над 8000 служители и с новия филиал ще достигне 72 хипермаркета в 35 града.

Kaufland затвърждава позицията си на един от водещите работодатели в страната и с редица национални и международни отличия. За осма поредна година през 2026 г. компанията е сертифицирана като Top Employer от международния независим институт Top Employers Institute, а през тази година получи и международното отличие Equal Pay за своите прозрачни и справедливи системи на възнаграждение. Kaufland получи и най-много златни отличия в националния конкурс Career Show за своите работодателски практики, развитието и ангажираността на служителите и програмите за обучение.

Актуалните възможности за работа в екипа на най-новия филиал на Kaufland могат да бъдат намерени на kariera.kaufland.bg.