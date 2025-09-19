Kaufland с отличие за иновативния си подход в подбора на кадри

Иновативният подход в подбора кадри на Kaufland България спечели златната награда в тазгодишните Career Show Awards. Освен него, златно отличие получи, както целият екип “Employer Branding”, така и един от експертите в него, който стана „Recruiter на годината“. С тези екипни и индивидуални награди, една от най-големите частни компании в България категорично затвърди лидерската си позиция при търсенето и привличането на таланти.

„Подборът на кадри е голямата тема в човешките ресурси в момента и това, че спечелихме и трите награди – индивидуална, екипна и за подхода ни точно по тази тема, за нас е изключително признание. Всяка една награда отразява реални усилия и неуморна екипна работа. Гордея се, че нашите проекти вдъхновяват и други компании и допринасят за един по-силен трудов пазар в България“. Това каза Анна Панчева, ръководител направление „Човешки ресурси“ в Kaufland България.

Освен в сферата на подбора, ритейлърът получи отличия за развитието на своята One Stop Shopping стратегия, за кампанията си за възстановяване на туристически маршрути в цялата страна „Не губи посоката“ и за социалната си кампания „Дари с DARA и Kaufland”, която осигурява средства за стипендии за отлични ученици и студенти без родители.

Сред останалите отличени проекти на компанията на 6-тото издание на Career Show Awards са „Стратегия за управление на таланти“, „Стратегия за ангажиране на служители“, „Стратегия за кариерно развитие“, „Стажантска програма“, „Employer Branding стратегия“, „Вдъхновяваща работна атмосфера“, „Стратегия за допълнителни придобивки“, „Стратегия за толерантност и приобщаване“ и „Развитие на лидерски умения“.

Career Show Awards е сред най-авторитетните платформи в България, които всяка година отличават компаниите с най-добри практики в управлението на човешкия капитал. В тазгодишното издание се включиха над 400 кандидатури на български и международни компании, за да споделят своите успешни практики в надпреварата за престижните отличия. Наградите се връчват на базата на цялостна оценка от независимо жури, включващо експерти от различни индустрии, журналисти, лидери на мнения и представители на професионални асоциации. Кандидатурите се оценяват по критерии като иновативност, ефективност, култура, ценности, изпълнение и постигане на поставени цели.