Километрична опашка от ТИР-ове на ГКПП “Капитан Андреево“

Около 16 километра е тази сутрин опашката от товарни камиони на магистрала "Марица" преди Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Ситуацията е много динамична и на всеки час информацията се променя, съобщиха за БТА от сектор "Пътна полиция" на Областната дирекция на МВР - Хасково. От няколко дни трафикът към и от Турция е изключително интензивен и струпванията на тирове преди пункта по магистралата надхвърлят дължина от 20 километра. Сутринта вчера колоната бе 25 километра. Общо 10 екипа от различни служби - "Пътна полиция", "Магистрална полиция", "Гранична полиция", "Жандармерия" осъществяват контрола на движението по магистралата и превантивна дейност против произшествия. уточниха от "Пътна полиция".

Шофирайте внимателно, има мъгла

Още: Опашката от камиони на "Капитан Андреево" вече е 36 километра

И призоваха за внимателно шофиране с оглед и на очакваните мъгли. За денонощие митническият пункт "Капитан Андреево" е обработил 2953 камиона - 1323 на "вход" и 1630 на "изход", съобщава на сайта си Агенция "Митници".

Снимка БГНЕС

Пунктът работи на пълен капацитет, увериха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Още: Километрична опашка от ТИР-ове на Кулата, чака се с часове

Заради проблема с трафика на 21 януари на съпределния на "Капитан Андреево" турски пункт "Капъкуле" се състоя двустранна работна среща. На нея бяха обсъдени мерки за облекчаване на трафика и ускоряване на обработката на товарните коли.

Бе констатирано, че проблемът се изостря и заради продължаващите два месеца протести на гръцките фермери, заради които спедитори пренасочват маршрутите си.

Още: Тир блокира движението и в двете посоки при Лютидол на пътя Мездра - Ботевград