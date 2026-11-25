Бившият председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Георги Терзийски е привлечен като обвиняем за безстопанственост в особено големи размери. Според прокуратурата действията му са довели до щети за държавата в размер на 312 млн. лева с ДДС.

Обвинението е повдигнато от Софийската градска прокуратура по разследване на ГДБОП, свързано с разходването на средства за изграждането на участъци от автомагистрала "Хемус", съобщиха от държавното обвинение.

На Терзийски е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 219, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс - безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай. Още: Кошмарът "Хемус": Граждани със сигнал за рисковете по обходните маршрути

Аванс от 260 млн. лева

Според прокуратурата в периода от 9 юни 2019 г. до 10 юни 2020 г., докато оглавявал Управителния съвет на АПИ, Терзийски не положил достатъчно грижи за управлението и опазването на повереното му имущество, както и за изпълнението на договор между агенцията и държавното дружество "Автомагистрали" ЕАД.

В постановлението за привличане като обвиняем се посочва, че той не организирал необходимия контрол върху дейностите по проектиране и строителство на участъци 5 и 6 от АМ "Хемус". Освен това допуснал авансово финансиране и представяне на документи за извършване на плащания.

По данни на прокуратурата Терзийски подписал допълнително споразумение към договора между АПИ и "Автомагистрали", с което било предвидено авансово изплащане на 260 млн. лева без ДДС за строително-монтажни работи по участъци 4, 5 и 6. Още: ДБ даде на прокуратурата решение на Сметната палата, оневиняващо шефа на АПИ

Обвинението твърди, че това е станало в нарушение на договорните условия, които изключвали авансови плащания. Към този момент липсвали и окончателно завършени и приети проектантски работи за участъци 5 и 6, разрешения за строеж и подписани актове за откриване на строителните площадки.

Плащания за неизвършена работа

На Терзийски се вменява и че през юни 2020 г. представил пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството сертификат, който не бил одобрен от Експертния технико-икономически съвет на АПИ, както изисквал договорът.

Според прокуратурата в резултат на тези действия и бездействия "Автомагистрали" ЕАД получило плащания за строително-монтажни работи по участъци 5 и 6 в размер и количества, които реално не били изпълнени. Още: Георги Терзийски: От истини и полуистини се сглобява внушение

Така за АПИ настъпили имуществени вреди от 260 млн. лева без ДДС, или 312 млн. лева с включен данък. Разследването по случая продължава.

Кой е Георги Терзийски

Георги Терзийски оглави АПИ през януари 2019 г., след като преди това беше областен управител на Ловеч. Той има юридическо и икономическо образование, а професионалният му път преминава през Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда и частния сектор.

В края на май 2021 г. Терзийски беше освободен от поста. Тогава от Министерството на регионалното развитие и благоустройството посочиха като причина изплащането на аванси за строителни дейности по обекти, които все още нямали готови проекти и разрешения за строеж.