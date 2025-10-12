Кой има имен ден днес, 12 октомври 2025 г. Честито!

На 12 октомври 2024 г. имен ден празнуват всички, които носят името Мартин, Марто, Марти, Мартинел, Мартен, Мартина, Марта, Мартинела, Мартена и производните им. На този ден църквата почита Св. Мартин Милостиви, епископ на гр. Тур, Свв. мъченици Пров, Андроник Ефески и Тарах и Св. преподобни Козма Маюмски епископ, съставител на канони.

Честит имен ден! Бъди здрав и весел! Нека силата на твоите приятелства превърне този ден в незабравимо празнуване и веселие!

***

Да бъде здрав, стабилен и неповторим! Нека твоят празник събере хора, които винаги ще са до теб в добро и зло!

***

Нека този празника те дари с всичко, от което имаш нужда - любов, вярност, успех, щастие и те останат с теб през всичките ти дни занапред! Весел празник!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Винаги бъди засмян и уверен в себе си! Нека нищо не е в състояние да помрачи настроението ти, а всеки план да се осъществява с лекота!

***

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали!

