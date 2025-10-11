Бизнесменът Пламен Бобоков: Корупцията води до смърт

Бизнесменът Пламен Бобоков отправи остри критики към бизнес климата в България, заявявайки, че функционирането на фирми е сериозно затруднено от корупционната среда. Той определи ситуацията като „много висока корупционна среда“ и подчерта, че страната има имидж, който отблъсква чуждестранните инвеститори по БНР.

Проблеми с доверието и имиджа

„Трудно се прави бизнес в България, даже бих казал много трудно“, каза Бобоков пред националното радио. Той допълни, че когато чуждестранни финансови компании чуят за България, „просто спират да разговарят“ — т.е. високата корупция влияе пряко върху диалози за инвестиции.

Според него корупцията не е само административен проблем, а дори води до човешки жертви:

„Аз съм убеден, че корупцията води до смърт. Това, което се случи в „Елените“, не е случайно.“

Корупция, апатия и обществена реакция

Бобоков обрисува държава „на абсурда“, в която именно тези, които трябва да пазят закона, често го нарушават — „грубо, нагло“. Той критикува пасивността на гражданите и предупреждава, че изборите и гласуването за облаги ще се върнат като отражение върху обществото.

ОЩЕ: 3 години "на трупчета": Осъдиха окончателно прокуратурата за делото срещу Бобоков и Узунов