Иво Сиромахов: От днес вече не съм водещ в телевизията на Слави Трифонов

Водещият и сценарист на Слави Трифонов Иво Сиромахов, който до вчера работеше в телевизията на лидера на "Има такъв народ", обяви преди минути в профила си във Фейсбук, че от днес вече не е част от екипа на телевизия 7/8 TV.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена.

На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.

Те другото си го имат", написа Сиромахов.

Припомняме, че вчера той разкритикува, пак във Фейсбук, промените в Наказателния кодекс, които се опитаха да прокарат депутатите от ИТН, с които се предвиждаше затвор от 1 до 6 години затвор за разпространяване на информация, засягаща личния живот на гражданите без тяхното съгласие. Проектът бе оттеглен.

Трифонов с коментар

За да бъде картината пълна, публикуваме и изявлението на Слави Трифонов, отново във Фейсбук:

"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно."