Кой има имен ден днес, 13 ноември 2025 г. Честито!

На 13 ноември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Евлоги, Евлогия и производните им. На този ден църквата отдава почит на Евлогий, архиепископ Александрийски. Значението на и името Евлоги означава "добра дума", "възхвала". То произлиза от гръцките еu, което значи "добро", и logos – “дума”. На същия ден православната църква почита и Св. Йоан Златоуст.

Пожелания

Нека този ден бъде специален, както е специално името ти и ти самият! Да се радваш на споделеност, разбирателство и любов от страна на хората, които цениш и обичаш!

***

Честит имен ден! Бъди здрав и уверен в себе си и своите способности! Бъди надарен с талант и късмета да правиш само това, което харесваш и да бъдеш обичан от тези, които обичаш! Весело празнуване!

***

Честит празник! Нека здравето, късметът и любовта бъдат твои верни спътници във всеки миг и ден от живота ти! Да се радваш на сбъднати желания и вълшебни мигове, когато най-много имаш нужда от тях!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне всичките ти желания, а те бъдат най-подходящите за теб! Вярвай в себе си, бъди заобиколен от любов, празнувай с верните си приятели до зори!

