Кой има имен ден днес, 14 януари 2026 г. Честито!

На 14 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Адам, Калчо, Нина, Нино и производните им. Света Нина е родена в Кападокия. Баща й бил роднина на св. Георги Победоносец, а майка ѝ - сестра на Йерусалимския патриарх. Дванадесетгодишна св. Нина заминала за Йерусалим, а по-късно и за Иверия (дн. Грузия). Св. Нина живяла благочестиво и целомъдрено, проповядвала Евангелието и призовавала християните и друговерците към покаяние.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека този ден те води по пътя на истината и светлината! Дните ти да са благословени и изпълнени с любов, смисъл и взаимност!

***

Честит имен ден! Нека този специален ден отвори вратите на изобилието за теб. Животът ти да е изпълнен с щастие, благополучие, верни приятели и истинска любов!

***

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock