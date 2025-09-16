Кой има имен ден днес, 16 септември 2025 г. Честито!

На 16 септември 2025 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Людмил, Людмила и производните им. Блажената Людмила била родом от Сърбия, дъщеря на сръбския княз. Омъжили я за чешкия княз Боривой. След женитбата си те повярвали в Христа и се кръстили в името на Отца и Сина и Светия Дух, построили църкви и поставили в тях свещеници. Блажената Людмила била убита и пострадала мъченически. Нейният внук Вячеслав пренесъл мощите й в град Прага и ги положил в църквата на свети Георги, където и днес те явяват много знамения и чудеса.

Имени дни през септември 2025 г.

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Не забравяй, че истинското щастие не е на върха, а в сърцето! Истинският успех е в това да си заобиколен от верни приятели и да се чувстваш добре у дома!

***

Честит имен ден! Помни, че ако дори в най-трудните моменти намираш сили да се усмихваш, то всяка трудност ще бъде за теб само едно изпитание, което ти дава сили и мъдрост да продължиш напред!

***

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе радост, а опитът ти да е само положителен! Да са правилни всичките ти решения, повече любов, за да не чувстваш самота и най-вече здраве, за да има смисъл всичко това!

Имени дни 2025 г.

Снимки: iStock