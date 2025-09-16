Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 16 септември 2025 г. Честито!

16 септември 2025, 05:55 часа 451 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 16 септември 2025 г. Честито!

На 16 септември 2025 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Людмил, Людмила и производните им. Блажената Людмила била родом от Сърбия, дъщеря на сръбския княз. Омъжили я за чешкия княз Боривой. След женитбата си те повярвали в Христа и се кръстили в името на Отца и Сина и Светия Дух, построили църкви и поставили в тях свещеници. Блажената Людмила била убита и пострадала мъченически. Нейният внук Вячеслав пренесъл мощите й в град Прага и ги положил в църквата на свети Георги, където и днес те явяват много знамения и чудеса.

Имени дни през септември 2025 г. 

Пожелания за имен ден

***

Честит имен ден! Не забравяй, че истинското щастие не е на върха, а в сърцето! Истинският успех е в това да си заобиколен от верни приятели и да се чувстваш добре у дома!

***

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Честит имен ден! Помни, че ако дори в най-трудните моменти намираш сили да се усмихваш, то всяка трудност ще бъде за теб само едно изпитание, което ти дава сили и мъдрост да продължиш напред! 

***

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе радост, а опитът ти да е само положителен! Да са правилни всичките ти решения, повече любов, за да не чувстваш самота и най-вече здраве, за да има смисъл всичко това!

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес