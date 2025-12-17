Спорт:

Кой има имен ден днес, 17 декември 2025 г. Честито!

17 декември 2025, 05:55 часа 313 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 17 декември 2025 г. Честито!

На 17 декември 2025 г. своя имен ден отбелязват хората с името Даниил, Даниел, Даниела, Анани, Ананий и производните им. Даниил - четвъртият от “големите” пророци, произхождал от царски род и още като юноша бил отведен във Вавилон заедно с другите пленени иудеи. Даниил изтълкувал на Навуходоносор неговите забележителни сънища; неведнъж се удостоил от Бога с видения, в които му били открити най-важни и забележителни събития. При възкачването на Дария на престола той бил назначен за един от тримата управители на империята и по чудесен начин бил спасен от лъвовете, в чиято яма бил хвърлен за своята привързаност към вярата на отците.

Имени дни през декември 2025 г.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди здрав, щастлив, непоколебим и непобедим! Нека името ти носи късмет, успехи и истинска любов! Весело празнуване!

***

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Честит празник! Нека този ден бъде честит и специален, както ти си неповторим за своите близки и приятели! Нека името ти бъде споменавано с добро и да си известен с добрите си постъпки!

 ***

Честит празник! Бъди бляскава и неповторима, точно каквито ще са и дните ти занапред! Нека всичко лошо остане в миналото и ти върви по вода във всяко твое начинание! Весело празнуване!

***

Честит имен ден! Бъди, здрава, обичана, уважавана и вдъхновена! Нека всяка твоя мисъл бъде пътеводна светлина към успеха ти, а всяко преживяване да е изпълнено с любов и щастие! 

Имени дни 2025 г. 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес