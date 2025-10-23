Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 23 октомври 2025 г. Честито!

23 октомври 2025, 05:55 часа 471 прочитания 0 коментара
На 23 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Яков, Жак, Жаклина, Яко, Якоб, Игнатий и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Яков, брат Господен по плът - от седемдесетте апостоли и Светител Игнатий, патриарх Константинополски. Св. апостол Иаков бил син на Йосиф, обручникът на св. Дева Мария. Той е от седемдесетте апостоли, първи епископ на Иерусалим в продължение на 33 години. Написал първата света литургия. Завършил мъченически, блъснат от храмовата стряха, засипан с камъни и, ударен с едно кросно, разбили главата му - починал в 63 г. на 66 години.

Честит рожден ден! Нека светлината на твоя празник озари дните ти и занапред! Да не се отървеш от здраве, щастие и късмет във всичко, с което се захванеш! 

***

Този ден е твой и го празнувай така, както сърцето ти подсказва! Нека никой не е в състояние да развали настроението и да получиш най-ценните подаръци: любов, уважение и признателност!

***

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

***

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с енергия, любов, щастие и късмет! Да ти върви по вода и злото да те заобикаля! Весело празнуване!

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
