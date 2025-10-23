Кой има имен ден днес, 23 октомври 2025 г. Честито!

На 23 октомври 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Яков, Жак, Жаклина, Яко, Якоб, Игнатий и производните им. На този ден църквата почита Св. апостол Яков, брат Господен по плът - от седемдесетте апостоли и Светител Игнатий, патриарх Константинополски. Св. апостол Иаков бил син на Йосиф, обручникът на св. Дева Мария. Той е от седемдесетте апостоли, първи епископ на Иерусалим в продължение на 33 години. Написал първата света литургия. Завършил мъченически, блъснат от храмовата стряха, засипан с камъни и, ударен с едно кросно, разбили главата му - починал в 63 г. на 66 години.

Честит рожден ден! Нека светлината на твоя празник озари дните ти и занапред! Да не се отървеш от здраве, щастие и късмет във всичко, с което се захванеш!

