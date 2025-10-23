Промяна с аромат на топъл хляб

Промяната в живота не винаги идва внезапно. Понякога човек дълго я обмисля, върти я в ума си, страхува се да я прегърне, макар да усеща, че времето за нея е настъпило. Така се случва тя и за Илияна Асенова от София. След дълги години на усъвършенстване в сферата на сладкарството, тя решава да предизвика себе си и да направи своя професионален завой. Нейният опит, търпение и усет към детайла я отвеждат в ароматния свят на пекарната на Kaufland.

„Преди да започна работа тук бях сладкар и ежедневието ми беше да правя торти и сладкиши. Обичах тази работа, но с времето усетих, че ми липсва разнообразие. Всичко беше прекалено монотонно, а аз търсех нещо по-динамично“, разказва тя.

Уроците, които идват с промяната

Дългоочакваната промяна носи на Илияна ново предизвикателство – работата с клиенти. Преди нея тя винаги е била в производството и признава, че първоначално ѝ е било трудно да свикне. „Изведнъж трябваше да вляза в контакт с много хора. Имаше момент на притеснение, но постепенно се научих да слушам, да не реагирам прибързано и да бъда търпелива. Това е голям урок. Научих колко е важно да проявяваш такт и разбиране, защото всеки клиент е различен, но всички заслужават добро отношение“, споделя тя.

Според Илияна работата в пекарната изисква и голяма дисциплина: „Тук всичко е организирано по строго определен начин и всяка минута е важна. Стриктно спазваме хигиенните правила, подредбата, графика, прилагането на програмите за всяко печиво, за да се постигне най-добрият вкус и аромат.“

А като става дума за аромата, Илияна споделя, че за нея това е една от най-хубавите страни на работата в Kaufland. „Свикнала съм с уханието на прясно изпечени кроасани, хляб и закуски. Клиентите ни дават отлична обратна връзка точно за аромата – когато зареждам витрината , винаги има някой, който възкликва: „Как хубаво ухае!“. Това е най-ценното признание."

Да откриеш точно това, което търсиш

Вече две години Илияна е част от екипа на пекарната на веригата и вярва, че е открила точно това, което е търсела – работа с енергично темпо, непосредствено общуване и усещане за удовлетвореност. „Харесва ми, че тук денят никога не е един и същ. Печем, зареждаме, подреждаме, говорим с клиенти. Всичко се случва едновременно и това ме зарежда. Когато има движение се чувствам пълноценна. В по-спокойните моменти дори ми става скучно“, разказва с усмивка тя.

Работата в пекарната на Kaufland е прецизна и добре организирана. За всеки продукт има точна програма и количество. Търсенето е толкова голямо, че само за една смяна от фурната могат да излязат около 500 кроасана с масло, а паралелно с тях в печките да хващат златна коричка още десетки различни печива. „Всичко е улеснено и добре планирано. Всеки артикул има свое време за печене и указания, за да бъде изпечен по най-добрия начин. Работиш в ритъм, но не и в рутина“, разказва тя, като добавя, че всяка седмица с приоритет са артикулите в акция.

Освен че е открила себе си и е надградила уменията си, Илияна вече е намерила и нов любим вкус - кроасана с кайсия, който завинаги ще свързва и с аромата на своето ново начало.