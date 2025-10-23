Най-важните новини за деня: 23 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 23 октомври 2025 г.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОКОНЧАТЕЛНО ОТНЕХА ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА В ДАНС

Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, с които държавният глава бе лишен от основния си механизъм за влияние в службата. Вчера (22 октомври) Радев наложи вето и върху сходни изменения в законите за разузнаването и за специалните разузнавателни средства.

ЩЕ ИМА ЛИ РОТАЦИЯ: ПАРТНЬОР НА БСП НАМЕКНА, ЧЕ КИСЕЛОВА МОЖЕ ДА БЪДЕ СМЕНЕНА

"Ще има ротационен председател на Народното събрание при съгласие на коалиционните партньори. Всяко едно посегателство върху властови ресурси ще се приеме болезнено, но не трябва да бъде драматизиран ходът със смяна на председателя на парламента, при положение, че БСП има сериозно участие както в изпълнителната, така и в законодателната власт". Това заяви лидерът на АБВ, част от коалицията с БСП-Обединена левица Румен Петков пред БНТ.

ЖАБИТЕ ВЕЧЕ СА СВАРЕНИ: БОЙКО СТАНКУШЕВ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ (ВИДЕО)

Хората свикнаха, жабата е сварена. Така в предаването Студио Actualno известният журналист и директор на Антикорупционния фонд (АКФ) Бойко Станкушев отговори на въпроса защо хората през 2013 г., когато Делян Пеевски щеше да стане шеф на ДАНС, излязоха на протест, а днес, когато той демонстативно управлява държавата, не протестират: “Защото свикнаха, е краткият отговор. Много ми е неприятно, защото не искам да хуля народа си, но това е факт. Все още не сме я докарали до Русия на Путин, че да има толкова велик страх да си казваш поне мнението. Както има един популярен израз, жабата е сварена. Свикнаха. Има и рационални обяснения. Едното от тях е, че България все пак икономически не е чак толкова зле, говорим към момента.

БИТИЯТ С ЧУК ПРОКУРОР Е ИСКАЛ РАЗПИТ НА НОТАРИУСА, ПРИПОМНИХА ОТ АКФ (ВИДЕО)

Битият с чук прокурор Иво Илиев е искал преди години разпит на Мартин Божанов Нотариуса, припомниха от Антикорупционния фонд (АКФ). Ето какво каза в предаването Студио Actualno известният журналист Бойко Станкушев, който е директор на АКФ: “Аз изобщо не се ангажирам да гадая какъв е случаят с този опит за убийство, защото да биеш някого с чук не е за сплашване. Ти и без да искаш можеш да го убиеш. Но той работеше около казуса Мартин Божанов Нотариуса, наше разследване. Беше казал тогава, че предстои да бъде извикан и разпитан Нотариуса. И ние си помислихме за кратко време, че системата ще може да работи, защото там са закопани страшно много тайни. Там са не по-малко, отколкото около кръжока “Осемте джуджета“ - Пепи Еврото.

ДА СИ НАГЪЛ, АГРЕСИВЕН И БРУТАЛЕН НЕ Е НОВА ЦЕННОСТ, А ОБЩЕСТВЕН РАЗПАД: ПРЕД ACTUALNO.COM ГОВОРИ СТАНИСЛАВА САВОВА

18-годишен, взел книжка преди ден, уби себе си и още двама 17-годишни в зверска катастрофа. 15-годишен младеж наръгва с нож друг 15-годишен на ескалатора в столичен мол. 12-годишно дете е ранено с нож в столично училище, задържан е 15-годишен. Син уби майка си, леля си и сестра си в бургаско село. Това са само час от ужасяващите нови, които ни шокираха през последната седмица.

МАНИПУЛИРАНА АВТОЕКСПЕРТИЗА? ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПО ДЕЛОТО "СИЯНА" СЕ СКРИ, ИЗПЛУВАХА НОВИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ЗАВИСИМОСТИ (ВИДЕО)

Вещото лице по делото "Сияна" проф. Станимир Карапетков не се яви на организиран от Института за пътна безопасност (ИПБ) открит дебат с бащата на загиналото 12-годишно момиче в катастрофа край Телиш Николай Попов. Дискусията беше важна, защото темата с евентуалното манипулиране на автоекспертизи влезе в обществения дневен ред през последните дни. Попов се усъмни в решаващата автотехническа експертиза по делото. Според него следственият експеримент е направен с празен камион, което изкривява истината за случилото се.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ОТХВЪРЛИ УБИЙСТВЕНА ПРЕЗУМПЦИЯ ЗА ДЕЦАТА, А В БЪЛГАРИЯ СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА (ВИДЕО)

Семейните съдилища във Великобритания вече няма да работят на принципа, че контактът с двамата родители е в най-добрия интерес на детето. Това е знакова промяна, която според активистите срещу домашното насилие "ще спаси живота на толкова много деца". Ходът беше обявен за "новаторски" от семейни адвокати и активисти, които отдавна твърдят, че "културата на контакт" в семейните съдилища поставя правата на бащите насилници пред безопасността и благополучието на децата, съобщи The Guardian.

ПРАВАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ – НА ФОКУС В СТРАСБУРГ: ГОВОРИ ЖУРНАЛИСТЪТ ВЛАДИМИР ПЕРЕВ: (ВИДЕО)

В началото на октомври трима македонски българи - Георги Църномаров, Християн Пендиков и Владимир Перев бяха поканени в Страсбург от Съвета на Европа, за да говорят за правата на българите в Македония. Беше ли чут гласът им? Отговор в предаването Студио Actualno даде журналистът Владимир Перев, носител на наградата „Будител на годината“. Той, припомняме, е дългогодишен телевизионен журналист, работил е в Македонската телевизия и е уволнен от там заради пробългарските си възгледи. Сега издава и пише във вестник „Трибуна“. В Страсбург сънародниците ни са се срещнали с докладчика на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) за Република Северна Македония Джоузеф О` Райли,

ЗАРАДИ САНКЦИИТЕ НА САЩ: ДО 21 НОЕМВРИ ТРЯБВА ДА РЕШИМ КАКВО ПРАВИМ С "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ"

България има срок до 21 ноември, за да вземе решение как ще постъпи с рафинерията "Лукойл Нефтохим" край Бургас. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков пред журналисти в Брюксел. Причината е включването на компанията в обхвата на американските санкции, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

САНКЦИИ ЗАТВАРЯТ "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ" - ИДВА ЛИ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ? МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ПРЕД ACTUALNO

Вече е ясно - първите преки санкции на САЩ срещу Русия, наложени в настоящия мандат на Доналд Тръмп - засягат и България. След като Министерството на финансите на Съединените щати удари с наказателни мерки енергийните гиганти "Лукойл" и "Роснефт", рафинерията край Бургас "трябва да затвори" до 21 ноември, каза пред Actualno.com Мартин Владимиров - директор на програма „Енергетика и климат“ в Центъра за изследване на демокрацията.

"ЧАКАХМЕ ДОСТА ДЪЛГО": ТРЪМП НАЛОЖИ ТЕЖКИ САНКЦИИ НА "РОСНЕФТ" И "ЛУКОЙЛ" (ВИДЕО)

САЩ наложиха санкции на големите руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс ."Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции", се казва в официално съобщение на американския министър на финансите Скот Бесент. Министерството на финансите на САЩ заяви, че санкциите са наложени поради "липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирния процес" и че ще "намалят способността на Кремъл да набира приходи за военната си машина и да подкрепя отслабената си икономика".

САНКЦИИТЕ НА САЩ РАЗПЛАКАХА СЪРБИЯ: ОГРОМНИ ЗАГУБИ ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ НА НИС В БЪЛГАРИЯ И НА БАЛКАНИТЕ, ЗАПЛАХА ЗА СРЪБСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Заради санкциите на САЩ срещу сръбското петролно дъщерно дружество НИС (NIS) на руския енергиен монополист "Газпром" (и Сърбия има дял в дружеството), компанията опитва да продаде всичките си активи в съседните на Сърбия държави, включително България. Сръбската информационна агенция "Данас" обаче съобщава, че точно санкциите са блокирали всякакви разговори, макар интерес да има. Новината е доста изненадваща, предвид факта, че в началото на октомври в България КЗК разреши продажбата на бензиностанциите на "Газпром" - те оперират под марката на "Нис Петрол" - Още: КЗК разреши продажбата на бензиностанциите "Газпром" в България на бивш депутат от ГЕРБ

НЕ САМО САНКЦИИ, НО И НЯКОИ РАКЕТИ: ТРЪМП НАЙ-ПОСЛЕ НАТИСНА ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ са вдигнали забраната си за използване на британско-френските ракети Storm Shadow за обстрел по цели в Русия. Таква информация публикува The Wall Street Journal. Защо САЩ ще забранява – защото навигацията на ракетите е свързана с американски технологии те зависят от американски сателитни данни. Изрично обаче, включително в социалната си мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп нарече материала "фалшиви новини". Той отрече с аргумент, че това не били американски ракети. Темата стана актуална, след като украинският генщаб обяви масиран обстрел със Storm Shadow по Брянския химически завод, а The Wall Street Journal уточнява, че Вашингтон още не е действал за ракети американско производство – Още: Украйна атакува с десетки ракети и дронове, остави без ток град в Русия (ВИДЕО)

АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ЕС ПРЕД РУСИЯ: НЕ СЕ ЗАБЛУЖДАВАЙТЕ, ТОВА НЕ Е ПРОСТО ДРЕБНО НЕУДОБСТВО

Длъжностни лица в Брюксел са категорични, че руската дезинформация трябва да се разглежда като заплаха за националната сигурност, а не просто като незначително дигитално неудобство. Голяма част от европейските граждани се информират за световните събития чрез социалните мрежи, където върлуват кампаниите за дезинформация. А европейските правителства често не са в състояние да спрат този поток от неистини, защото тези платформи са собственост на компании, базирани в САЩ или други страни, и са трудни за регулиране в Европа, въпреки че са доминиращият източник на информация, казва Михал Федорович, ръководител на компанията за дигитален мониторинг Res Futura, със седалище във Варшава.

НАЕМНИ УБИЙЦИ ОТ НАРКОКАРТЕЛИ И ТЕРОРИСТИ: ВЕНЕЦУЕЛА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ВОЙНА С ТРЪМП

Тежко въоръжените американски войски с ракети и снайперски пушки, готови да свалят венецуелския диктатор Николас Мадуро, биха могли да се изправят пред неочаквани и смъртоносни засади в партизански стил, пише The Sun. Президентът на Венецуела заяви готовността си за решителни действия, след като американският президент Доналд Тръмп получи разрешение да разположи американски войски в Карибите за провеждане на въздушни и наземни операции срещу страната му.