Над 4 хил. часа обучения ще преминат служителите на Kaufland за прeминаването към еврото

Kaufland България ще инвестира в над 4 хил. часа обучения за своите служители, през които ще преминат висшия мениджмънт, управителите на хипермаркетите, както и всички служители, работещи на касите в магазините и точките за получаване на информация. Целта е процесът по преминаване към еврото да бъде максимално улеснен за клиентите на веригата. Ритейлърът ще ангажира целия си наличен капацитет, за да обезпечи безпроблемното протичане на всички процеси по време на двойното обращение. Общата инвестиция на компанията във връзка с въвеждането на новата валута надхвърля 10 млн. лв.

„Вътрешните ни обученията ще обхванат хиляди служители в Kaufland. Едновременно с това всички наши системи вече са готови, за да може при разплащания в лева, рестото в евро да се изчислява автоматично. Нашата цел е процесът по разплащане да протича гладко и да се минимизира образуването на опашки на касите с обслужване. Преминаването към единната европейска валута безспорно носи позитиви за цялата икономика на България, а също и ценова стабилност. Затова ние ще направим всичко възможно в периода, в който хората трябва да свикват с новата валута, неудобствата при пазаруването да бъдат минимални и клиентското преживяване да не бъде влошено.“, коментира Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България по време на 16-тата конференция на списание Progressive. Това е едно от най-големите бизнес събития в търговията с бързооборотни стоки, а тази година темата бе „New €ra: Потребители, търговци, пазари“.

Въвеждането на еврото, като разплащателно средство в България, е едно голямо, сложно и изключително скъпо логистично упражнение не само за държавата, а и за ритейл бизнеса в страната. Узунов обръща внимание, че на практика българският лев ще бъде изваден от обращение през три основни канала – банки, пощи и търговски вериги. За цялата логистика около тези процеси не се говори много, но ще бъдат ангажирани, освен финансови инвестиции, и огромен човешки ресурс в компаниите.

„Като отговорна и прозрачна компания, Kaufland България ще предприеме всички мерки, за да е близо до клиентите си в процеса на преход към еврото. Затова и реализираме кампанията „Смятай“ съвместно със Съюза на математиците. Целта е да привлечем вниманието върху това, че не са нужни грандиозни математически усилия, за да бъде изчислено колко лева има в едно евро. Превалутирането се случва автоматично, по напълно ясен, точен и прозрачен начин, съгласно фиксирания курс на БНБ. Инициативата обаче има двойна мисия – да внесе спокойствие и прозрачност около предстоящото въвеждане на еврото у нас и да даде сцена на най-талантливите млади математици.“, допълва Цветомир Узунов.

Кампанията „Смятай“ включва и поредица от образователни видеа, които могат да бъдат видяни тук: Kaufland | Заедно с математическите таланти в кампания за еврото