Кой има имен ден днес, 24 януари 2026 г. Честито!

На 24 януари 2026 г. своя имен ден отбелязват хората с името Аксиния, Ксения и производните им. Преподобна Ксения Римлянка се родила в Рим като дъщеря на знаменит сенатор. Предстояла ѝ сватба, но Ксения решила да изчезне от суетния свят и се заселила на малък остров, където водила възвишен живот. Облеклото й било най-бедно. Колкото била строга към себе си, толкова тя била грижлива, снизходителна, милосърдна и нежна към своите сестри.

Честит имен ден! Да си здрав - като скала, волен - като птиците, щастлив, като герой от приказките! Нека този ден донесе късмет и светлина в живота ти!

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат! Наздраве!

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

