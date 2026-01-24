Любопитно:

Кой има имен ден днес, 24 януари 2026 г. Честито!

24 януари 2026, 05:55 часа 401 прочитания 0 коментара
Кой има имен ден днес, 24 януари 2026 г. Честито!

На 24 януари 2026 г. своя имен ден  отбелязват хората с името Аксиния, Ксения и производните им. Преподобна Ксения Римлянка се родила в Рим като дъщеря на знаменит сенатор. Предстояла ѝ сватба, но Ксения решила да изчезне от суетния свят и се заселила на малък остров, където водила възвишен живот. Облеклото й било най-бедно. Колкото била строга към себе си, толкова тя била грижлива, снизходителна, милосърдна и нежна към своите сестри.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да си здрав - като скала, волен - като птиците, щастлив, като герой от приказките! Нека този ден донесе късмет и светлина в живота ти!

***

Честит имен ден! Нека този ден сбъдне най-съкровените ти желания, да си обсипан с подаръци, пожелания, изречени от сърце и мечти, които съвсем скоро ще се сбъднат! Наздраве!

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Антоновден 2026: Кога се пада, традиции, обичаи и забрани

имен ден днес

***

Нека този ден остави в сърцето ти светла диря, която да те води по пътя на истината! Празнувай с любимите си хора и се наслади на всеки едни миг, прекаран с тях!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock     

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
имен ден имен ден днес
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес