Кой има имен ден днес, 26 октомври 2025 г. Честито!

На 26 октомври 2025 г. имен ден отбелязват празнуват всички, които носят името Димитър, Димитрина, Димо, Митко, Димитрина и производните им. На този ден Българската православна църква почита паметта на Св. вмчк Димитрий Мироточиви и Преп. Димитра Доростолска (Димитровден). Свети Димитър е православен светец. В народния календар празникът Димитровден бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега.

Честит рожден ден! Бъди честит, както е честито името ти! Да си жив и здрав, за да може да посрещнеш всички щастливи мигове, които предстоят в живота ти!

***

Пожелавам ти да имаш най-невероятния имен ден! Бъди заобиколен само от хора, които те обичат и ценят. Да си здрав, успешен и устремен към нови върхове! Честито! 

***

Честит имен ден! Да е светло името ти, да е топло сърцето ти, да е весел празникът ти! Весели се до зори и бъди заобиколен от най-верните си приятели!

***

Честит имен ден! Нека този ден те зареди с енергия, любов, щастие и късмет! Да ти върви по вода и злото да те заобикаля! Весело празнуване!

Евгения Чаушева
