Най-важните новини за деня: 25 октомври 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 октомври:

ДЕПУТАТИ - КРЪШКАЧИ: КОЛКО СА НЕИЗВИНЕНИТЕ ОТСЪСТВИЯ САМО ЗА МИНАЛИЯ МЕСЕЦ

Почти половината депутати са имали неизвинени отсъствия през септември - първия месец след лятната си ваканция. Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание. Общо 105 от 240 народни представители са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания. „Възраждане“ са рекордьори – 19 депутати с по 10 отсъствия, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – 27 депутати с по три отсъствия, „Алианс за права и свободи" – 11 депутати с по три отсъствия, „Морал, единство и чест“ – 10 депутати с по три отсъствия, „Величие“ – девет депутати с по три отсъствия, ГЕРБ-СДС – четирима отсъствали депутати, „ДПС-Ново начало“ - двама, и „Има такъв народ“ - един.

ТРЪМП ТЪРСИ ПОМОЩ ОТ КИТАЙ ЗА МИР, НО СИ ПАК ПОМАГА НА ПУТИН. КРЕМЪЛ ОБЪРНА ПАЛАЧИНКАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин. Двамата ще разговарят на живо в четвъртък, 30 октомври, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия - АСЕАН. Републиканецът подчерта, че разчита на помощта на Китай в преговорите с Русия.

“ПРЕМОСТИХ“: БОРИСОВ ОБЯСНИ ЗАЩО Е С ПЕЕВСКИ И ПОИСКА ГЕРБ НА ДРУГО НИВО (ВИДЕО)

“Премостих и поемайки всички подигравки срещу мен“. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни политическите събития от последните две седмици. ГЕРБ трябва да са тези, които да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект. Това каза Борисов, който участва в регионална академия на Младежи на ГЕРБ в Разград. “Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво", подчерта той и продължи: “Една партия, една група от хора, една група съмишленици се създава и съществува, ако обществото има нужда от нея.

РУСИЯ СЕ РУШИ ДОРИ БЕЗ НИКОЙ ДА Я БОМБАРДИРА (ВИДЕА)

Училища, детска болница, общежитие, надземен паркинг - новините от Русия за сгради, които се разпадат и рушат посред бял ден докато вътре има хора, стават все по-чести. И не защото някой пуска бомби върху тях, а защото очевидно парите от бюджета се вливат във войната срещу Украйна, тъй като за Кремъл изглежда е изключително важно да харчи пари да разсипва инфраструктурата на една съседна държава и да избива гражданите й вместо да насочи тези средства за благоденствието на собствените му поданици.

КАК ПУТИН ОТКРАДНА АТОМНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА

Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), описва след няколкото си срещи с Владимир Путин през последните години какво важно място е заела АЕЦ "Запорожие" в плановете на диктатора. Украинската атомна централа, най-голямата в Европа, бе окупирана от руските сили още в началото на инвазията и оттогава тя е важен елемент във военната стратегия на Путин, използван за натиск и шантаж.

ВЪРВИ ЛИ САЩ КЪМ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА?

Убийството на Чарли Кърк породи опасения, че Съединените щати са на ръба на втора гражданска война или революция. Според анкета на YouGov, повече от половината американци считат, че гражданска война може да избухне през следващото десетилетие. Няколкостотин политолози и историци, анкетирани през април 2025 г., стигнаха до заключението, че САЩ ще се плъзнат към авторитаризъм при втория мандат на Тръмп.

ТРЪМП ГОТОВ ДОПЪЛНИТЕЛНО ДА ПОВИШИ ЗАЛОГА: ПЕКАТ СЕ НОВИ МЕРКИ, ОТ КОИТО ПУТИН МНОГО ЩЕ ГО ЗАБОЛИ

Администрацията на президента Доналд Тръмп е подготвила допълнителни санкции срещу ключови области на руската икономика, ако Владимир Путин продължи да отлага прекратяването на войната срещу Украйна. След като през седмицата Тръмп наложи санкции на руските петролни компании "Лукойл" и "Роснефт", цените на петрола скочиха с повече от 2 долара и това накара големи китайски и индийски купувачи на руски суров петрол да търсят алтернативи.

СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ: ЗАЩО ГО ПРАВИМ? МАКЕДОНСКИТЕ ИЗБОРИ И 100 ГОДИНИ ОТ ПЕТРИЧКИЯ ИНЦИДЕНТ (ВИДЕО)

ОБМЕН НА ТАЙНИ: БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ Е АКТИВЕН ЧЛЕН В "КЛУБА ОТ БЕРН" ВЪПРЕКИ СЪМНЕНИЯ ЗА "РУСКИ КЪРТИЦИ" В СЛУЖБИТЕ

Разследващите агенции в цяла Европа загърбват десетилетия на недоверие и започват да изграждат съвместна разузнавателна операция за противодействие на руската агресия. Този ход е ускорен от новата политика на САЩ при Доналд Тръмп. През изминалата година много държави членки на ЕС включиха разузнавателни служители в представителствата си в Брюксел. Вътрешната разузнавателна служба на Европейския съюз започна да информира високопоставени официални лица, а блокът обмисля идеята да изгради по-силни правомощия по модела на ЦРУ – нещо, което дълго време се смяташе за немислимо.