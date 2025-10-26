Убити и десетки ранени в Киев след нова руска въздушна атака (ВИДЕО)

Поредният среднощен руски въздушен обстрел срещу украинската столица Киев доведе до поредни цивилни жертви и разрушения. Ударът е втори пореден, след като в нощта на 24-ти срещу 25-ти октомври руснаците сториха същото и тогава уцелиха детска градина. Трима души са загинали сега, след като преди 24 часа загинаха двама, а 29 са ранени, сред тях и 7 деца - това за момента е информацията от украинската спешна служба - Още: Детска градина пак попадна под руски удар - в Киев. Четвъртата рафинерия в Русия спря работа (ВИДЕО)

The moment a Russian drone hit a building in Ukraine's Kyiv. pic.twitter.com/1KoRneyPBl — Clash Report (@clashreport) October 26, 2025

Район "Деснянски" на Киев е пострадал най-много. Там дрон е ударил девететажна жилищна сграда, предизвиквайки голям пожар. Спасители са евакуирали 13 жители от горните етажи.

На друг адрес в същия район дрон е ударил 16-етажна сграда, избивайки прозорци от първия до деветия етаж.

Също в район "Облонски" отломки от дрон са паднали върху жилищна сграда. Няма пожар, но спасителните служби продължават да работят на мястото на инцидента. Спешните служби продължават да разчистват отломките и да проверяват повредените сгради. В отстраняването на последиците от вражеското нападение са били ангажирани над 100 спасители и над 20 единици основна и специална спасителна техника.

Междувременно руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска територия са свалени 82 дрона. Най-много - 30, са свалени над Брянска област, още 26 - над Тула.

