"Плъхове като котки тичат край децата ни!": "Лагера" на бунт заради неспиращия боклук

25 октомври 2025, 22:14 часа 675 прочитания 0 коментара
Жители на столичния квартал "Лагера" изразиха остро възмущение от критичното състояние на хигиената в района. Според тях боклукът не се извозва редовно, което води до препълнени контейнери, непоносима миризма и нашествие на огромни гризачи.

В социалните мрежи бяха разпространени снимки и видеа, които ясно показват камари от отпадъци, разпилени около кофите за смет. Граждани споделят, че ситуацията е извън контрол и създава реална опасност от разпространение на зарази.

"Плъхове с размери на котки тичат необезпокоявано по улиците", алармира столичанка в сигнал, изпратен до медиите. По думите ѝ, проблемът не е от вчера, а продължава с месеци, като въпреки многобройните сигнали до отговорните институции, решение така и не се намира.

Освен битовите отпадъци, голям проблем представляват и неправомерно изхвърлените строителни и едрогабаритни отпадъци около контейнерите, които допълнително влошават обстановката.

Живущите в квартала настояват за незабавна реакция от страна на Столичния инспекторат и фирмата, отговорна за сметоизвозването. Те очакват не само извънредно почистване на засегнатите зони, но и въвеждането на строг контрол и по-ефективен график за събиране на отпадъците, за да се предотврати повторното възникване на подобна санитарна криза, предава NOVA.

Мартин Стоянов
