Кой има имен ден днес, 4 февруари 2026 г. Честито!

04 февруари 2026
На 4 февруари 2026 г. своя имен ден отбелязват всички, които носят името Жеко, Жела, Желка, Жечо, Жечко, Жечка и Желязко и производните им. На този ден църквата почита Исидор Пелусиотски. Преподобни Исидор Пелусиотски бил родом от Египет. Родителите му били богати и благочестиви. Подвизавал се строго като монах на една планина до Пелус от Долни Египет, по времето на император Теодосий Младши (V в.). Хранил се с корени. Привлякъл много подвижници, които ръководил в подвига.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник бъде изпълнен с красота, искреност и чиста любов и приятелство! Да си здрав, обичан, а късметът да е винаги на твоя страна!

Честит имен ден! Нека този ден озари дните ти, изпълни със смисъл живота ти, а душата - с най-чисти копнежи и любов! Бъди щастлив и нека усмивката не слиза от лицето то!

Да си честит, здрав, енергичен и пълен с уникални идеи! Нека твоето щастие бъде закон за любимите ти хора! Да си заобиколен от невероятни приятели и да се радваш на истинска любов!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

