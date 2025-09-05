Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 5 септември 2025 г. Честито!

05 септември 2025, 05:55 часа 378 прочитания 0 коментара
На 5 септември 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Захарий, Елисавета и производните им. Св. пророк Захарий и света праведна Елисавета са родители на св. Иоан Предтеча. Захарий бил син на свещеник Варахия, Елисавета - сестра на Анна, майка на св. Дева Мария. Захарий бил убит в храма между жертвеника и олтара от Иродовите войници, задето не казал къде е синът му - детето Иоан, за да го погубят по наредбата за избиване на Витлеемските младенци.

Имени дни през септември 2025 г. 

Пожелания за имен ден

Честит имен ден! Нека здравето и радостта не излизат от дома ти! Бъди щастлива и винаги постигай целите си! 

***

Честит имен ден! Бъди здрава, вдъхновена, щастлива и успешна! Нека твоят ентусиазъм бъде пример за всички и имаш много верни приятели!

***

Честит имен ден! Пожелавам ти вяра, която да е до теб в най-трудните моменти, надежда - за да знаеш, че всеки ден е по-добър от предходния и любов - за да я даряваш на хората около теб!

 ***

Честит имен ден! Помни, че докато вярваш, мечтите се сбъдват. Докато се надяваш, се случва добро. Докато обичаш има щастие в живота ти и има смисъл за живееш.

Имени дни 2025 г.  

