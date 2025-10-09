Кой има имен ден днес, 9 октомври 2025 г. Честито!

На 9 октомври 2025 г. имен ден празнуват хората, носещи името Аврам. На този ден църквата отдава почит на старозаветния патриарх Авраам ("баща на множество"). Той родоначалник на народа, избран от Бог да съхрани Истинската вяра, и с когото Той сключил завет. Най-важните епизоди от Свещената история, които са свързани с Авраам са: явяването на три ангела в Содом и жертвоприношението на Исаак, сина на Авраам - един от предобразите на Новозаветната жертва на Господ Иисус Христос.

Честит имен ден! Бъди честит, щастлив и успешен. Нека този ден бележи началото на множество успехи и благоденствие за теб!

***

Нека този ден ти донесе всичко, от което имаш нужда - любов, приятели, пари и то остане с теб през всичките ти дни занапред! Весело празнуване!

***

Весело празнуване на имения ти ден! Винаги бъди засмян и уверен в себе си! Нека нищо не е в състояние да помрачи настроението ти, а всеки план да се осъществява с лекота!

***

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали!

Снимки: iStock