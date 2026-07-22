Лятото – още по-цветно, комфортно и запомнящо се с „Фантастико“ и Benetton

Лятото е сезонът на малките удоволствия – дългите дни край морето, освежаващият душ след плаж и онова приятно усещане за мекота и комфорт, което ви кара да се чувствате истински отпочинали. А с подходящата кърпа за плаж или баня любимият сезон ще е още по-цветен, запомнящ се и свеж.

Супермаркети „Фантастико“ отново доказват, че комфортът и доброто настроение на клиентите са техен приоритет, независимо дали са на морето, край басейна или все още са вкъщи и не са стегнали куфарите за дългочаканата почивка. Затова от 2 юли до 19 август българската верига провежда нова лоялна програма – „BENETTON - където цветовете срещат комфорта“. През този период всеки може да внесе повече стил, свежест и качество в банята си или в плажната си чанта и да направи летните мигове още по-приятни.

От 2 юли до 19 август срещу всеки 5,00 € (9,78 лв.) от покупката си, клиентите на „Фантастико“ ще получават по една промоточка на касата, а до 26 август срещу определен брой промоточки ще могат да закупят с 50% отстъпка избрани продукти от колекцията Unit на Benetton. В нея са включени кърпи за баня в различни размери, плажни кърпи, детско пончо за плаж, халат за баня и постелка за баня – всичко необходимо, за да бъдат летните приключения още по-цветни, стилни и комфортни. Изработени от висококачествен памук, продуктите Benetton Unit впечатляват с изключителна мекота, отлична попиваемост и дълготрайност. С деликатно бродирано лого и вечен дизайн, те са идеалният завършек за всяка модерна баня.

Снимка: „Фантастико груп“

Меката кърпа след освежаващ душ, любимото пончо на детето след игра на плажа или удобният халат след релаксираща баня у дома са онези малки детайли, които превръщат всеки ден в по-приятно изживяване. Перфектни за банята, фитнеса или плажа – продуктите на Benetton изсъхват бързо, запазват наситеността на цветовете си дори след многократно пране и впечатляват с отличната си издръжливост.

А когато са в свежи цветове като розово и синьо, те носят и допълнително настроение, което ще направи лятото още по-фантастично. Изберете любимите си цветове, събирайте промоточки до 19 август и си подарете комфорта на BENETTON с 50% отстъпка във „Фантастико“ до 26 август 2026 г.