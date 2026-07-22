България губи по един язовир "Доспат" на година: Има райони с 80% загуба на вода

436,455,215 кубически метра вода са декларираните загуби на Българския ВиК холдинг и неговите дружества за 2025 г. Това съобщи Ангел Славчев от "Възраждане", според който данните са станали ясни след въпрос на депутата Петър Петров към регионалния министър. Обявеното количество е съизмеримо с обемите на един от най-големите язовири у нас - язовир "Доспат".

"Държавата ни се управлява от абсолютни безхаберници", написа той в своя профил във Фейсбук.

Колосални загуби

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Според изнесените данни от "Български ВиК холдинг" ЕАД общите загуби на вода във водоснабдителните системи на места достигат до 80%. Такива са случаите с "ВиК Сливен", където загубите са 81% и ВиК "Перник", където те са 79%.

Над 70% водни загуби регистрират още ВиК-тата в Добрич (74%), Монтана (72%), Плевен (74%) и "Водоснабдяване - Дунав" (73%). За ВиК "София" загубата е 68%.

Най-ниски са нивата на водни загуби във ВиК Благоевград - 43%.

Славчев изнася данни и за район София, от които става ясно, че най-много вода се губи в Самоков и Пирдоп, по 80%, следвани от Ботевград със 78%, Елин Пелин със 76% и Драгоман със 75%.

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"За да е още по-лесно за разбиране си представете, че на всеки 100 литра вода тръгващи до крайният потребител , 76 литра изчезват по пътя. От тези 76 една част сигурно се крадат, но по-голямата си изтича през спуканите тръби. Резултата е, че вода няма", коментира Славчев по отношение на Елин Пелин.

Той посочи и добри примери. "Пример за управление на общинско ВиК е Троян, Сапарева баня, Сандански и Петрич. Цената на водата в Сандански за един кубик е 0.44 евро цента, загубите им на вода са под 15%. Режим на вода няма никъде в тези общини", заяви Славчев.

Източник: Facebook

Само 2% от мрежата е подменена

Преди дни Манол Генов, член на ръководството на "Български ВиК Холдинг", коментира, че до момента в страната са подменени едва 2% от ВиК мрежата от над 40 000 км - водопроводи, строени предимно през 50-те, 60-те и началото на 70-те години.

Той посочи, че приблизително 8000 километра са стоманени водопроводи, които отдавна са надхвърлили проектния си експлоатационен срок. "Това са съоръжения, които в много случаи работят на късмет", коментира Генов.

Предварителните обследвания на дружеството показват, че голяма част от оборудването е морално и технически остаряло.

Генов посочи, че в редица помпени станции все още се използват руски помпи, чийто експлоатационен живот е около 30 години. Според него поддръжката на подобни съоръжения става все по-трудна и скъпа, което води до високи експлоатационни разходи и по-чести аварии.

"Добре смазан престъпен синдикат"

Богомил Атанасов - експерт в управлението на разходите и оптимизацията на процеси, излезе с по-краен коментар по темата, в който говори за водна мафия.

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"​България не просто пресъхва – България е умишлено източвана. Изправени сме пред добре смазан престъпен синдикат, който използва най-жизненоважния ресурс като заложник. Над 436 милиона кубически метра вода са официално "изгубени" за една година. Но тази вода не е изчезнала. Тя е превърната в милиони левове в джобовете на една дълбоко вкоренена корупционна мрежа", написа той.

"Замисляли ли сте се защо тръбите никога не се оправят трайно? Защо след всеки скъпоплатен ремонт улиците отново стават на реки? Защото изкуственото поддържане на разбитата ВиК мрежа е най-гениалната корупционна схема в съвременната ни история. Ако водопроводите бъдат модернизирани веднъж завинаги, "кранчето" за усвояване на милиони ще секне. Затова системата има нужда от постоянни аварии. Всяка спукана тръба е повод за нова, надута обществена поръчка. Всеки теч е оправдание за изписване на безумни суми за "аварийни дейности", фиктивни материали и кухи човекочасове. Огромните загуби на вода по мрежата са умишлено поддържан хаос – това е тяхната безкрайна хранилка! Обикновеният човек плаща сметката за този институционален рекет чрез брутално надути фактури, докато държавните ВиК дружества не внасят нито лев дивидент в бюджета", категоричен е Атанасов.

По думите му "докато изпълнителният директор на "Българския ВиК холдинг" мимоходом жонглира с милиардни бюджети от удобното си кресло в София, оправдавайки националната катастрофа с "обективни обстоятелства", неговата армия от местни велможи дерибейства по места".

"​Това не са само управители – а финансови вампири. Вижте ги: шефовете във Варна, Смолян, Стара Загора и Пловдив си разписват космически заплати от по 150 - 170 хиляди лева годишно! И това са само официалните трохи. Под тях стои цяла плеяда от "кадри", назначени не да управляват водата, а да управляват потоците от пари към правилните джобовете. Истинското, уродливо лице на тази система лъсна при последните събития във ВиК - Бургас. Арестът на директора за източване на стотици хиляди евро чрез фиктивно "почистване на сондажи", до които дори няма физически достъп, е само върхът на айсберга. И какво стана? Пуснаха го срещу смешна гаранция, за да може октоподът бързо да прегрупира силите си и да сложи нов "правилен" човек. ​Тези локални схеми обаче са пряко свързани с грандиозното източване на европейски средства. Европейските разследвания за България все по-често удрят точно във водния сектор, защото там е перфектната черна дупка. Отчитат се "златни" ремонти с най-евтините китайски материали, а разликата потъва в свързани фирми и офшорки", пише още Атанасов.

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Той посочва европейски примери за държави, които са решили аналогични проблеми - Португалия и Дания.

Според него е нужен е незабавен независим международен одит на "Българският ВиК холдинг", който да проследи всяка стотинка от фактурите за "ремонти" през последните 10 години.

​Атанасов иска доказването на умишлена безстопанственост и нагласени поръчки да води директно до пълна конфискация на имуществото на директорите и свързаните с тях лица. Той настоява още за премахване на човешкия фактор чрез "умни" сензори и публична платформа, както и въвеждане на закон за наказателна такса при загуби над 15%, която се плаща от бюджета на ВиК дружеството, а не от джоба на гражданите. Атанасов предлага и обществените съвети към всяко ВиК да получат право на абсолютно вето върху всяка обществена поръчка над определена сума.