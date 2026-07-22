От градината до трапезата: 15 сорта български домати са достъпни в BILLA през летния сезон

Вече 13 години веригата развива своята програма за български плодове и зеленчуци "BILLA Градини"

През пика на летния сезон в магазините на BILLA се предлагат 15 различни сорта домати и чери домати, отгледани в България, като най-търсен от потребителите е градинският розов домат. Сред различните сортове са още червени, розови, Албенга, черни, селски, чери, рома, ръгби, био розови и консервни домати. Благодарение на разнообразието от вкусове, форми и предназначение, клиентите могат да открият подходящия сорт както за свежи летни салати, така и за готвене или приготвяне на зимнина.

"От старта на програмата "BILLA Градини" изградихме дългосрочни партньорства с над 40 български производители в повече от 180 оранжерии и градини, като 12 от тях отглеждат различни сортове домати. Подкрепата за българските фермери е наш дългогодишен ангажимент и затова не само изкупуваме продукцията им, а работим заедно за развитието на техния бизнес – планираме годишните количества, стимулираме растежа им и им помагаме да бъдат по-конкурентоспособни. Вярваме, че качествената българска продукция заслужава да достига до всяка точка на страната и до всяка трапеза – в BILLA приемаме това като наша мисия", коментира Мирослав Христов, ръководител на отдел "Стратегическо развитие на категориите" в BILLA България.

Целта на програмата "BILLA Градини" е да предостави на клиентите достъп до винаги свежи и вкусни плодове и зеленчуци, произведени от български фермери, които наред с вкусовите си качества, се отличават и с липсата на остатъчни нива на пестициди. Програмата за намаляване на пестициди на BILLA гарантира, че продуктите, които достигат до клиента, са със значително намалени количества или дори без остатъчни количества пестициди. По-малките количества остатъчни пестициди означават не само по-здравословна храна, но и защита на околната среда и по-добри условия на труд за производителите на плодове и зеленчуци.