Медийните пакети за партиите в предизборната кампания родиха медии-еднодневки

Няма независима медия, има независими журналисти. Това заяви пред БНР доц. Жана Попова, преподавател във Факултета по журналистика на СУ.

"Закъсняваме с прилагането на Европейския акт за свобода на медиите, но той е една рамка. Трябва ние да кажем какво искаме като идеал за нашите медии. Регламентирането не може да става само през регулатора. Независимостта на медиите трябва да се обдсъжда в наши сдружения. Обвързването на договора с ред уговорки е нередно".

Доц. Попова отбеляза също, че до момента нито една политическа партия не се е наела да реши въпроса за това как политиците спорят по време на предизборната кампания извън медийните пакети. "Абсурд е да се урежда говоренето на политическите партии с медийни пакети и да се появяват медии за един ден, за да вземат такъв".

Журналистите трябва да бъдат оставени да провокират, дори понякога да грешат, смята тя.

"В момента всичко е равно. Какво казват всички авторитети на СУ няма никакво значение за хората. Фейсбук помита всичко. Една медия кани експерти. Ние нямаме време да ги чуем. Защо тръгваме веднага през това кое е вярно? Нека да осигурим чуваемостта, повече сцени, на които да се говори, да се търсят различни факти, иначе във Фейсбук тече изобретяването на факти. ...

Ние сме общество, което успя да преодолее омразата, която съществуваше по отношение на Османската империя, но сега залитнахме в друга крайност. Съществува някаква много силна омраза към Руската империя, което също не е добре. Има една партия, която възникна през луфт в учебниците по история и това е грешка на нашето гражданско общество. Трябваше да бъде засегнат проблема как се разказват различните верии за историята, как се стига до това кое наистина е историята. Пропагандата с това кой каква версия разказва за събитията тече в училище много по-силно, отколкото в медийния ефир".

