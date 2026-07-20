"Металните мантинели са по-опасни и по-скъпи": Експерт посочи предимствата на бетонните огради

При удар в метална мантинела съществува огромен риск металните шини да проникнат в купето на автомобила. За разлика от тях, стоманобетонните огради имат по-голяма плъзгателна повърхност, която поема удара и не позволява на превозното средство да навлезе в насрещното платно – ситуация, която най-често води до челни удари с фатален край. Това обясни пътният експерт, проектант и строител инж. Владимир Жиянски в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Пътищата ни са "бойно поле", нямаме магистрали: Транспортният министър обясни визията си за пътната безопасност

Данните, представени от експерта, показват драстична разлика в цените на двете съоръжения, която е в ущърб на държавния бюджет. "Цената при най-високия клас метални мантинели варира между 800 и 1000 лв. на линеен метър. А при стоманобетонните огради тип "Ню Джърси" стойността варира между 200 и 300 лв. Тоест, те са почти три пъти по-евтини", разкри той.

Колкото до това защо държавата продължава да избира по-скъпите и по-неефективни метални съоръжения, експертът е категоричен - корупция и лобизъм. "И оттук нататък не трябва да се допуска абсолютно същото. Никакъв компромис", каза той.

Инж. Жиянски посочи, че преди две години е приета нова наредба, в която изрично е указано бъдещето на пътната безопасност да се гради върху стоманобетонните системи. Според неговите данни системата H2 задържа камиони до 13 тона, а по-високият клас H4B може да спре удар от 38-тонен тир.

ОЩЕ: "Защо не го направиха, когато управляваха?": Шишков отговори на искането на ПП и ДБ за бетонни мантинели

Въпреки наредбата обаче, е оставен огромен гратисен период за подмяна на старите съоръжения, който буди недоумение сред експертите. "Даден е срок от 10 години за смяната им. Ами ако искаме да загубим още 200-300 човека по пътищата, може и 15, и 20 години да се мотаем", възмути се инж. Жиянски.