20 години, хиляди предизвикателства и едно място, което става дом

Да работиш на едно и също място две десетилетия в свят, който се променя с дни, звучи почти невероятно. За Живко Вълчев обаче това не е въпрос на рутина, а на постоянен растеж. Когато започва в Kaufland България преди 20 години, той е млад човек, който търси своето начало. Днес, ръководейки направление „Снабдяване“, той знае, че е намерил нещо много по-важно: среда, в която амбицията ти се превръща във възможности.

От автобуса към Хърватия до управление на големи екипи

Живко помни началото като на лента. „Беше септемврийска сутрин, качихме се шестима колеги в автобуса за Хърватия за едно обучение. Всичко беше ново – и компанията, и хората, и усещането, че градим нещо от нулата“, разказва той. Днес това пътуване изглежда като приключение, но тогава е било „школа“. Имало е ясен план, подкрепа и онази тръпка, която те кара да знаеш, че си на правилното място.

Най-емоционалният му спомен? Откриването на първия магазин в Пловдив. „Година и половина подготовка – от обучението до подбора на хората. Когато видиш еуфорията на клиентите в деня на старта, разбираш, че усилията ти не са били просто задачи в списък, а реална промяна“, споделя Живко.

Пътят му след това не е просто „кариерна стълбица“, а поредица от предизвикателства: от управител на първия магазин в Хасково до регионален мениджър и сега – ключова фигура в снабдяването. За него всяка нова роля е била възможност да научи нещо, което не е знаел вчера.

„Ние“ е по-силно от „Аз“

На въпроса “Какво те кара да останеш 20 години”, за Живко отговорът е прост: екипът. „Имах късмета да работя с хора, които търсят решения, а не оправдания. Хора, които разбират, че „ние“ винаги звучи по-силно от „аз“, казва той. В Kaufland той не просто е намерил колеги, а хора, с които се е учил, развивал и накрая – сближил до ниво приятелство. Тази открита комуникация и взаимното уважение са „лепилото“, което държи всичко здраво дори в напрегнати моменти.

Предизвикателствата като гориво за растеж

Днес логистиката е предизвикателство, по-голямо от всякога – от световните събития до динамиката на пазара. Но за Живко това не е пречка, а възможност за анализ и стратегически решения. „Kaufland е истинска школа за тези, които не искат да чакат, а искат да действат сега“, подчертава той.

Смисълът извън офиса

Извън екраните и логистичните вериги, балансът за Живко е в спорта и семейството.

За него да бъде пример за подрастващите не е натоварваща задача, а компас, който му помага да подрежда приоритетите си всеки ден.

Търсиш ли своето „място“?

Историята на Живко не е просто разказ за успешна кариера. Тя е доказателство, че ако си любопитен, смел и готов да учиш, Kaufland ти дава „експлозия от възможности“. Тук не става въпрос само за ритейл, а за изграждането на бъдеще, в което ти имаш водеща роля.

Ти готов ли си да напишеш своята история? Ела и виж как изглеждат възможностите при нас. Повече за свободните позиции в Централния склад вижте тук.