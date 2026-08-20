Президентските избори: В ЦИК се сдърпаха за квотите в районните комисии

Нов спор в Централната избирателна комисия (ЦИК) възникна заради подялбата на съставите на районните избирателни комисии. Напрежението се появи при обсъждането на квотите за предстоящия вот, като основният камък на раздора се оказа разпределението, което дава предимство на една формация за сметка на друга. ОЩЕ: Кой за какво отговаря: Шестима министри поемат подготовката на президентския вот

По време на заседанието комисарите обсъдиха проекта за решение за консултациите, определящи съставите на районните звена. Те са два типа спрямо големината на района – с 13 или с 17 членове. При изчисленията се прилага методът на най-големия остатък, при който квотите се определят на базата на депутатските места в парламента, при спазване на правилото никоя формация да няма над 50% от местата или по-малко от едно, съобщи в. "Сега".

Според приетия проект за 13-членните комисии разпределението предвижда управляващите да получат 6 места, ГЕРБ-СДС – 2, ПП-ДБ – 2, ДПС – 2, а „Възраждане“ – 1. В 17-членните комисии квотите са съответно 8 за управляващите, по 3 за ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, 2 за ДПС и 1 за „Възраждане“.

Представителите на ГЕРБ в ЦИК се противопоставиха с аргумента, че методът е бил приложен неправилно за по-малките комисии, което е лишило формацията от мандат в полза на ДПС, като позицията им беше подкрепена и от член на друга политическа квота заради принципен риск при бъдещото формиране на секционните комисии. От своя страна защитниците на проекта изтъкнаха, че подялбата е изготвена по същия начин, по който е била формирана самата ЦИК.

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Въпреки острите дебати и различните тълкувания на съдебната практика, проектът беше приет с мнозинство. Предстои да стане ясно дали решението ще бъде оспорено пред съда в предвидения 3-дневен срок.

По думите на математикът и бивш член на ЦИК проф. Михаил Константинов това ще са най-лесните избори досега и фаловете няма да имат толкова тежко отражение. "Съставът на ЦИК е нов и това ще е първото им изпитание", каза той и предупреди, че трябва да са готови с хартиени бюлетини, защото машините ще дадат дефект.

Той се възмути от това, че българските политици се подиграват с избирателите, тъй като "65 дни преди изборния ден имаме само един кандидат. Този кандидат е силен и е сигурен участник в балотажа".

По думите му е трябвало поне 6 месеца преди изборите да са ясни кандидатите. "Нека нашите политици да си свършат работата тези дни, за да не се налага някой друг да им я свърши с някакви последствия", допълни проф. Константинов.

"От всички избори, които сме провеждали сега, международната тема ще бъде най-важна сега", допълни той.