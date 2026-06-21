Мюсюлманите у нас избраха нов главен мюфтия

Д-р Ахмед Хасанов беше избран за нов главен мюфтия, а настоящият главен мюфтия д-р Мустафа Хаджи - за председател на Висшия мюсюлмански съвет в България. Това решиха на 21 юни делегатите на Националната мюсюлманска конференция, която се проведе в "Зала 1" на НДК. До избора се стигна при явно гласуване. Новият главен мюфтия и новият председател на ВМС ще встъпят в длъжност за срок от 5 години.

Кой е д-р Ахмед Хасанов?

Д-р Ахмед Хасанов е сред най-уважаваните духовни и академични авторитети в България. Той получава докторска научна степен от Анкарския университет. През годините е посветил своята дейност на развитието на ислямското образование, подготовката на духовни кадри и утвърждаването на традиционните ценности на българските мюсюлмани, посочват от Главното мюфтийство.

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Докато заема длъжността заместник-главен мюфтия, той активно работи за модернизирането на религиозното образование, разширяването на международните контакти на Мюсюлманското изповедание и укрепването на връзките с местните общности. Неговият академичен авторитет, богат управленски опит и добро познаване на предизвикателствата пред институцията го правят един от най-разпознаваемите и уважавани лидери в мюсюлманската общност, добавят от мюфтийството.

Кой е д-р Мустафа Хаджи?

Д-р Мустафа Хаджи e най-дългогодишният главен мюфтия на Мюсюлманското изповедание в Република България. Заема длъжността главен мюфтия в периодите от 1997 г. до 2000 г. и от 2005 г. до 2026 г. В периода 2000-2003 г. е бил председател на Висшия мюсюлмански съвет, а в периода 2003-2005 г. - ректор на Висшия ислямски институт в София.

Д-р Мустафа Хаджи и папа Франциск, БГНЕС

Д-р Мустафа Хаджи завършва религиозното си образование в Йордания. Притежава магистърска степен от Нов български университет – гр. София, а докторска степен - от университета „Мармара“ в Истанбул.

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25-те членове на Висшия мюсюлмански съвет

Делегатите на Националната мюсюлманска конференция одобриха също така следния състав на Висшия мюсюлмански съвет, който се състои от 25 членове:

1. Д-р Мустафа Хаджи, председател

2. Д-р Ахмед Хасанов

3. Мурат Пингов

4. Бейхан Мехмед

5. Салих Халил

6. Неджми Дъбов,

7. Басри Еминефенди

8. Мехмед Аля

9. Исмаил Ахмедов

10. Юджел Хюсню

11. Неджали Али

12. Мустафа Избищали

13. Фатме Хатип

14. Екрем Ходжев

15. Ерол Адил

16. Муддсир Мехмед

17. Асан Имамов

18. Д-р Сефер Хасанов

19. Аданан Джамбазов

20. Ерол Ахмед

21. Алпер Ахмедов

22. Осман Кутрев

23. Хаджи Неджатин Неджибов

24. Мехмед Терзи

25. Бинер Мустафа

Общо 1033 делегати участваха в Националната мюсюлманска конференция - от общо 1257, имащи право на глас. Делегатите са излъчени от местните мюсюлмански общности.

Най-висшият форум на мюсюлманите в България беше уважен от български политици и официални лица, от посланика на Турция в България Н. Пр. Мехмет Саит Уянък, от главни мюфтии на държави от Балканите, от представители на Диянета на Република Турция.