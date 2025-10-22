На колко години става паметникът на Левски в София (СНИМКИ)

Днес се навършват 130 години от откриването на паметника на Васил Левски в центъра на София, предаде БГНЕС.

Още: Минеков: Посегнали са на Левски, за да усвоят пари.

Паметникът на Дякона в центъра на София е сред първите паметници, издигнати след Освобождението в новата столица. Той е разположен в близост до предполагаемото място на екзекуцията на Апостола на свободата на 6/18 февруари 1873 г., тогава извън София.

Снимка БГНЕС

Плановете за изграждането му датират още от Освобождението през 1878 г., но поради лоша организация и липса на финансиране изграждането му се проточва.

Още: Българските герои от миналото оживяват с профили в социалните мрежи (ВИДЕА)

Паметникът представлява колона с височина 13 м, изработена от сив гранит по проект на чешкия архитект Антонин Колар. Основната част от колоната е работа на италианеца Абрамо Перукети, а бронзовият барелефен портрет е от Йозеф Страховски (според някои източници - от Рудолф Вайр).

Снимка БГНЕС

На 22 октомври 1895 г. паметникът на „един от най-идеалните ни герои“, както го определя княз Фердинанд I /1887-1918 г./, е официално открит.

Още: Мъж се качи върху паметника Левски в столицата (СНИМКА)